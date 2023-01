Emma Marrone, la tragedia distruttiva: “Persi e soli senza di te”

Emma Marrone è una cantante molto amata e rispettata in Italia e non solo. Il suo successo ha raggiunto le porte e i cuori di milioni di persone, per questo quando ha condiviso poche ore fa la triste storia, tutti i suoi seguaci si sono rattristati.

Emma Marrone pseudonimo di Emmanuela Marrone, è conosciuta anche come Emma, è una cantante e attrice italiana. La donna è nata a Firenze nel 1984 ed è famosissima nel Bel Paese per il suo talento musicale: suona il pianoforte, la chitarra e usa la sua voce in modo soave nel genere pop e pop rock.

La cantante inizia la sua carriera esibendosi con diversi gruppi in piccole realtà ma è nel 2010 che diviene nota a tutto il pubblico d’Italia quando vince Amici di Maria De Filippi. Successivamente vince il Festival di Sanremo nel 2012 con la canzone Non è l’Inferno. Gli anni a seguire per Emma sono stati molto produttivi e il suo successo non ha fatto altro che crescere.

La Marrone è stata sotto l’occhio della critica italiana per molto. Il gossip non le ha lasciato via di scampo da quando ha conosciuto il ballerino Stefano De Martino al Talent show della De Filippi e con lui ha iniziato una relazione. La coppia era molto amata e sostenuta dai fan fin quando non è uscito allo scoperto un tradimento da parte di lui che ha portato la coppia a sgretolarsi. Stefano, nel dettaglio, ha avuto una storia con Belen Rodriguez, con la quale oggi ha un figlio e dopo una lunga separazione sembrano essere tornati insieme.

Emma si sta godendo le vacanze natalizie e pubblica sui social i dettagli di ciò che fa in questo periodo, vicina alla sua famiglia. Uno degli ultimi post è molto triste.

“Ho smesso di avere paura”

Emma Marrone è una donna indipendente e forte ed è molto legata ai suoi cari e ad i suoi amici. L’ultimo post ha commosso i suoi fan e seguaci: il riferimento al papà che è morto ha lasciato tutti senza parole.

La donna ha pubblicato una foto di famiglia e ha scritto: “Buon Natale alle persone buone, a chi sta lottando contro i brutti mostri lontano dalla famiglia. Buon Natale a chi ogni giorno si prende cura degli altri con amore e rispetto. Buon Natale a chi é solo davvero nella vita. Buona Natale a chi con coraggio coltiva le migliori speranze per il futuro. A chi non molla mai nonostante tutto. Buon natale a chi ogni Natale deve fare i conti con le mancanze e vede un posto vuoto a tavola. Buon Natale a chi piange in silenzio mentre l’ignoranza e la cattiveria urlano. Buona natale a tutta la mia famiglia. Buona Natale al mio grande Papà. Manchi a tutti. Ci sentiamo un po’ persi e soli senza di te. Ma io Papo ho smesso di avere paura. So che sei dentro ognuno di noi.”

Emma ha un grande cuore e in questo messaggio si percepisce tutto il dolore che l’assenza del padre le causa ma allo stesso tempo, riesce sempre a trasmettere good vibes a tutti i suoi fan che la apprezzano sempre di più.