Eleonora Daniele, la tragedia nelle ultime ore : “Ci mancherà per sempre”

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna ha alle spalle una triste storia e la condivide con i suoi fan. Nelle ultime ore ha dato una triste comunicazione sui social.

Eleonora Daniele, classe 1976, la donna è originaria di Padova. E’ una conduttrice, giornalista ed ex attrice italiana, molto seguita e amata dal pubblico italiano per il suo carisma e per la sua bravura nel condurre.

La carriera della donna ha inizio nel 2001, quando per la prima volta appare in uno studio, sotto i riflettori e conduce La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Da quel momento ha iniziato a condurre senza sosta programmi italiani molto seguiti, partecipando anche al Grande Fratello nell’autunno del 2001, lasciando il suo vecchio lavoro in banca.

Nel 2002 la Daniele debutta come attrice nel mondo della serie televisiva con La squadra su Rai 3 e successivamente, nel 2003 approda nella soap-opera partenopea Un posto al sole. Le sue ultime apparizioni televisive riguardano nel 2021 lo Zecchino d’Oro su Rai 1 dove ha partecipato come giurata, nello stesso anno ha condotto Nella memoria di Giovanni Paolo II, sempre su Rai 1, e attualmente conduce Senato & Cultura – Il futuro è donna?, ancora su Rai 1.

Della vita privata di Eleonora non si hanno tanti dettagli in quanto non ama la fama mediatica. Recentemente però ha pubblicato su Instagram una foto e un saluto ad un caro amico, volto noto dello spettacolo italiano.

“Come un leone”

Eleonora Danieli ha molto a cuore la sua privacy ma spesso le piace tenere aggiornati i suoi fan sui dettagli della sua vita privata. La conduttrice carica storie e posta foto o video su Instagram con costanza, recentemente ha informato i suoi seguaci di un tragico evento che ha rattristato sia lei che molti altri personaggi famosi dello spettacolo italiano, il motivo è la scomparsa di Elio Cipri.

Elio Cipressi è venuto a mancare pochissimi giorni ore a soli 63 anni. La figlia Syria – in arte – ha condiviso subito con il popolo del web la notizia e da quel momento anche altri personaggi noti hanno accompagnato la cantante nel salutare l’uomo. Elio era un cantante e discografico dal grande cuore e per questo mancherà a tutti. Eleonora ha pubblicato la foto di Cipressi e ha scritto: “Ciao #eliocipri . La tua tenacia ed energia non se ne andranno mai. Proteggevi i tuoi artisti come un leone , la tua simpatia ci mancherà per sempre”.

I fan della Danieli, dispiaciuti hanno commentato salutando e ricordando a loro volta l’uomo.