Lavatrice, ricordati sempre di mettere la manopola in questa posizione per risparmiare I Se conosci il trucco pulisci bene i capi e spendi meno

Il rincaro energia, come ormai ben sappiamo, sta mettendo in ginocchio non solo i cittadini italiani, ma praticamente tutta la popolazione europea.

La situazione è peggiorata in particolare a partire dai primi conflitti (purtroppo) scoppiati in Ucraina nel corso dei primissimi mesi del 2022, che oltre a numerosi morti ha portato ad un’inflazione record, sia nel settore alimentare (con l’aumento del costo delle materie prime, anche di beni di prima necessità), così come il rialzo mai visto d’ora del costo dell’energia, sia essa elettrica o del gas metano.

Per fortuna i governi delle principali nazioni europee (come ad esempio quello italiano e tedesco, in particolare) non si sono di certo tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno emanato diversi provvedimenti come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, volti proprio a fronteggiare questo rincaro energia ed aiutare in special modo tutta la fetta di popolazione più bisognosa. Un esempio di questi provvedimenti consiste nel bonus energia pari a 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette dell’energia), così come anche agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare degli elettrodomestici di nuova generazione (che sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica) entro la fine dell’anno corrente.

Malgrado tutti questi preziosi aiuti che sono arrivati dallo stato, però, numerosissime famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui siano composte da 4 o 5 membri al loro interno e siano monoreddito.

Ecco quindi che oggi vi forniremo dei consigli e accorgimenti utili e finalizzati proprio al consumare meno energia possibile all’interno dell’ambiente domestico, in modo da pagare bollette energetiche meno salate alla fine del mese.Senz’ombra di dubbio una delle voci più rilevanti in tal senso è quella degli elettrodomestici, dato che li utilizziamo abitualmente, come ad esempio il forno elettrico, il forno a microonde, la lavatrice, l’asciugatrice, la lavastoviglie e così via.

Consigli utili

In particolare oggi ci focalizzeremo sulla lavatrice. In questo caso specifico, è sufficiente mettere la manopola in una precisa posizione per ottenere un risparmio considerevole a lungo termine. Le lavatrici infatti, soprattutto quelle di ultima generazione, sono dotate di numerosissimi programmi di lavaggio avanzato, ed alcune consentono di lavare i propri indumenti perfino a 15 gradi centigradi: questo permetterà di risparmiare cifre davvero importanti a lungo andare. I

ll lavaggio a freddo è una modalità molto importante che possiamo adottare, e consentirà di risparmiare parecchia energia, riuscendo così a risparmiare fino al 75% del consumo quotidiano per questo elettrodomestico.

Ipotizzando una famiglia media composta da 4 membri al suo interno, nel caso in cui si utilizzino programmi di lavaggio inferiori ai 40 gradi centigradi, si risparmieranno fino a 30 kWh nel giro di una settimana.