Basta ammattire quando metti i piumini in lavatrice: con un trucco ingegnoso lo fai in due secondi

I mesi autunnali e invernali, si sa, sono abbastanza difficoltosi soprattutto a causa delle basse temperature, che rendono necessario un adeguato riscaldamento della propria abitazione domestica.

Il tutto poi è reso ancor più difficile quando si tratta di risparmiare, soprattutto considerando il rincaro dell’energia che sta colpendo i cittadini italiani e, più in generale, tutta la popolazione europea.

È così che si ricorre quindi all’utilizzo di vestiti e maglioni più pesanti per stare in casa, esattamente come l’utilizzo di piumini ben foderati per garantirsi una temperatura adeguata per vivere, soprattutto nel corso delle ore notturne, chiaramente con un occhio di riguardo per l’economia in termini di consumo energetico, dati i tempi che corrono.

Una delle problematiche più ricorrenti che intercorrono con i piumini è quello di inserirli all’interno della lavatrice per pulirli a cadenza regolare: quest’oggi in particolare abbiamo deciso di svelarvi un trucco per posizionare direttamente il vostro piumino all’interno della lavatrice in maniera semplice e veloce, senza dover ricorrere necessariamente alla lavanderia. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Dobbiamo prima di ogni cosa fare una doverosa premessa: la lavatrice è indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, e ogni lavatrice è caratterizzata da un carico massimo che può supportare al suo interno per il lavaggio dell’indumento in questione, ed è quindi bene tenere a mente questo parametro.

Il procedimento

Sinceratevi quindi di calcolare in maniera efficace il peso del piumino che avete intenzione di lavare al suo interno (pesandolo da bagnato, ovviamente), ancor prima di introdurlo all’interno della lavatrice, altrimenti questo potrebbe portare ad un malfunzionamento e alla possibile rottura della lavatrice stessa. Per farvi un esempio, per un piumino da letto matrimoniale sarà sicuramente necessaria una lavatrice che abbia una capienza di almeno 8 kg, mentre saranno necessari spazi minori nel caso si tratti di un piumone da letto singolo, dove sarà sufficiente anche una lavatrice con carico da 6 kg in questo caso. Un altro parametro importante che andrà ad influire è l’entità dell’imbottitura del piumino stesso, che ne andrà chiaramente a regolare il suo peso finale, influendo sulla capacità della lavatrice.

Appurato il peso, controllate l’etichetta del piumino, in modo tale da sincerarvi che sia possibile lavarlo, precisando la temperatura e i giri necessari per la centrifugazione. Prima di introdurlo, stendete all’aperto e sbattete bene il piumino, in modo tale da eliminare tutta la polvere e lo sporco presente in eccesso sulla sua superficie. Arrotolatelo e introdutecetelo all’interno della lavatrice, sottoforma di cilindro, in modo tale da facilitare il processo e renderlo più veloce. Sistemate a questo punto il piumino arrotolati ai lati del cestello, così da farlo integrare integralmente all’interno.

Selezionate sulla vostra lavatrice il lavaggio per piumini (o eventualmente delicato), mettendo all’incirca 600 giri di centrifuga, per un lavaggio ottimale, in modo tale da salvaguardarlo e non danneggiarlo.