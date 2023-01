WhatsApp, ecco i segnali a cui fare caso per capire se ti stanno spiando il profilo

Nel corso degli ultimi dieci anni, internet e tutto ciò che essa ha portato ha registrato un’impennata incredibile, riuscendo a bissare addirittura i risultati precedentemente raggiunti nel corso dei primi anni 2000.

Parallelamente al diffondersi sempre più progressivo e capillare di internet, si è verificato anche un boom vero e proprio dei social network e delle app di messaggistica.

Oltre a Facebook e Instagram, tra le principali app di messaggistica citiamo in particolare WhatsApp (che ha raggiunto e ormai superato da diversi anni il miliardo di utenti attivi in tutto il mondo) così come anche Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, arrivando in questo caso a milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo su WhatsApp. È proprio grazie a questa famosissima app di messaggistica che riusciamo, quotidianamente, a scambiarci messaggi (oltre che foto e video) con i nostri amici, famigliari, o eventualmente all’interno di alcuni gruppi. Accade spesso però che ci sia il timore della privacy, e che alcuni dati sensibili (così come le foto e i video privati) possano malauguratamente finire sotto l’occhio di qualche malintenzionato di turno, che potrebbe poi diffonderli sul web a nostra insaputa.

Fortunatamente è possibile per noi riuscire a risalire a chi ci possa eventualmente spiare, con un trucchetto molto semplice, attraverso dei veri e propri metodi anti-spia.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che vi possiamo dare è quello di controllare la percentuale di ricarica della batteria del vostro smartphone: nel caso in cui essa cali drasticamente e in maniera troppo veloce, è probabile che stia avvenendo qualcosa di anomalo, e che qualcuno stia controllando il nostro smartphone da remoto. Alcuni esperti in particolare consigliano di disattivare e chiudere l’app di WhatsApp nel momento in cui non si utilizza, in modo da evitare ogni pericolo di sorta.Oltre a questo vi suggeriamo di non prestare il vostro telefono, cercando di custodirlo sempre con sè: così facendo si ridurranno all’osso le possibilità che qualche malintenzionato di turno riesca a controllare il vostro smartphone.

Infine, ultimo consiglio ma di certo non per importanza, è quello di fare attenzione nel momento in cui si utilizzi la versione web di WhatsApp. Questa infatti si rivela molto utile quando vogliamo far uso dell’app di messaggistica attraverso il nostro PC, ma può rivelare alle sue spalle dei pericoli indifferenti e non da poco. Nel caso infatti in cui facciate utilizzo del vostro PC per fruire di WhatsApp, ricordatevi di effettuare il logout ogni volta che terminate la sessione. Così facendo, eviterete che qualche malintenzionato che abbia accesso al vostro PC possa leggere le vostre conversazioni private.

Se seguirete tutti questi consigli, riuscirete molto probabilmente ad evitare attacchi hacker al vostro danno.