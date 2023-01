Supermario, arriva finalmente la grande notizia per gli appassionati: il ritorno è alle porte

Nel corso di questi ultimi anni, non si può certo dire che Nintendo non abbia avuto successo. Basti pensare ad esempio all’enorme successo che ha riscosso con la sua ultima console ibrida, Nintendo Switch, che è ormai uscita ben 5 anni fa, e nonostante tutto il tempo che è passato ha ancora successo a livello di vendite tra i videogiocatori di tutto il mondo.

Una delle esclusive che sicuramente destò più scalpore, ormai 5 anni fa circa, fu l’uscita di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, che segnò la collaborazione tra Nintendo e Ubisoft per la realizzazione di questo nuovo strategico a turni, che prevedeva la presenza da una parte dei celebri Rabbids (diventati ormai mascotte vere e proprie del mondo Ubisoft), e dall’altra le principali icone del mondo Nintendo.

Il titolo ha riscosso un enorme successo in tutto il pubblico, portando così anche alla realizzazione del sequel, diretto sempre dal game designer di Ubisoft Milan, Davide Soliani.

Il nuovo titolo si chiama Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ed è ormai disponibile da diverse settimane, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch, riuscendo a vendere già milioni di copie in tutto il mondo nonostante le poche settimane dal lancio. Scopriamo insieme quali sono le innovazioni e le caratteristiche di questo interessante sequel.

Come dicevamo prima son passati 5 anni dall’uscita del primo titolo, con tutte le innovazioni che ne conseguono. Anche in questo caso i Rabbids hanno deciso di allearsi con i celebri personaggi del mondo Nintendo, portando al contempo nuovi personaggi all’interno del gioco e nuove interessanti meccaniche di gioco. In questo nuovo e interessante titolo si presenterà Cursa, una nuova entità antagonista che ha deciso di dare la caccia agli Sparks.

Una vera rivoluzione

Una delle principali caratteristiche che viene stravolta e in un certo senso innovata è quella del gameplay del gioco stesso: in Sparks of Hope, infatti, non avremo più i classici combattimenti a turno (che hanno contraddistinto il primo capitolo) ma avremo dei combattimenti in tempo reale, che aggiungeranno chiaramente più velocità e dinamismo al gameplay.

I movimenti dei personaggi saranno così molto più liberi rispetto al passato, e i personaggi avranno possibilità di spostarsi fino a due volte per turno. Non avremo più quindi le caselle come nel primo titolo, ma azioni in tempo reale.

Per chi fosse interessato, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è disponibile all’acquisto sia in formato fisico, che in digital delivery, comodamente scaricabile per mezzo del Nintendo eShop.