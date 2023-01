Panni umidi, in inverno è un gran problema: ecco come asciugare il bucato in pochi secondi

Sono freddi mesi autunnali e invernali, e in questo caso il rincaro dell’energia che ha recentemente colpito tutta l’Europa non aiuta di certo.

Tutto questo si è purtroppo verificato a seguito dei conflitti scoppiati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Numerose famiglie italiane, malgrado tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del governo italiano, si sono trovate in seria difficoltà a sostenere il costo di bollette così ingenti.

È bene quindi cercare in ogni modo di risparmiare sui consumi dell’energia, così da risparmiare a lungo termine sul pagamento delle bollette mensili. Oggi quindi vi forniremo qualche trucchetto utile in tal senso, in modo tale da arrivare a risparmiare anche cifre considerevoli.

Oltre al riscaldamento (che è una delle voci più importanti e influenti, soprattutto nel corso dei mesi autunnali e invernali) uno dei problemi principali in questo periodo è quello di asciugare i panni umidi, una volta che sono usciti dalla lavatrice.

Nei mesi invernali infatti, il processo di asciugatura dei panni è ben più lento a differenza dei mesi estivi, in cui bastano anche solo pochi minuti per far asciugare completamente i nostri indumenti.Come possiamo velocizzare questo processo? Oggi abbiamo deciso di darvi qualche consiglio e accorgimento utile per velocizzare l’asciugatura dei vostri indumenti.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che possiamo darvi a tal proposito è quello di stendere i vostri indumenti all’esterno della vostra abitazione domestica. Asciugare i panni all’interno dell’ambiente di casa aumenta infatti l’umidità interna, e questo non è di certo un toccasana per la salute.

Nell’estremo caso in cui non abbiate a disposizione uno spazio esterno in cui asciugarli, non disperatevi: in questo caso cercate un posto della vostra abitazione domestica con la minor umidità possibile e che soprattutto non intralci il passaggio alle persone. Un altro consiglio che possiamo fornirvi è quello di stendere con estrema cura i vostri indumenti, cercando di distanziarli il più possibile tra di loro. Stendendo bene gli indumenti, infatti, sarà conseguentemente più semplice stirarli in un secondo momento. Un altro consiglio che possiamo darvi, è quello di acquistare un deumidificatore, un dispositivo che ha proprio la finalità di rimuovere più umidità possibile dall’ambiente domestico, riuscendo così ad asciugare i panni rapidamente.

L’utilizzo del deumidificatore consentirà anche di rimuovere la muffa dagli ambienti in cui andremo a posizionare il nostro stendipanni.