Mara Venier, la showgirl presenta i suoi bambini: l’emozione unica ‘urlata’ a cuore aperto

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna si fa voler bene da ogni spettatore, e condivide con i fan tutta la positività che ha e nell’ultima settimana ha rallegrato tutti con un video con ospiti speciali.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amatissima da tutti gli spettatori italiani per i suoi modi ‘famigliari’, infatti per la televisione italiana lei è ‘Zia Mara’.

La Venier oggi ha 72 anni e li porta benissimo sia fisicamente che per la grinta che ogni giorno e ogni volta che appare dietro alle telecamere dimostra e trasmette. La conduttrice è originaria di Venezia, città che ama, si è però trasferita per la sua carriera che ha preso forma negli anni ’80, dopo il successo come di attrice, è apparsa in televisione come conduttrice raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione su Rai 1 di Domenica in, che oggi presenta da quattordici stagioni.

La donna è innamorata follemente, infatti dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, di 80 anni. L’uomo è un produttore cinematografico ed editore italiano. Mara ha due figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, la conduttrice è nonna e ama passare il tempo con la sua famiglia, dedicando loro tutto il tempo disponibile quando non lavora.

La conduttrice ha condiviso pochi giorni fa un video a tema natalizio che però non raffigura decorazioni o addobbi ma bambini speciali che le fanno degli auguri speciali: il video è commovente.

“Auguri zia Mara”

Mara Venier è amata da tutti per il suo grande cuore e ha dimostrato la sua gentilezza e dolcezza molteplici volte. Pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram un video che l’ha commossa e ha colpito i suoi fan.

“Buon natale …ho ricevuto un’infinità di auguriiiiiiiiii….grazie a tutti davvero…ma questi sono i più graditiiiiiiiiii…..i nostri bambini ….grazie Gianluca …grazie Enzo….”, ha scritto la conduttrice accompagnando il video di 14 bambiniAfricani, che in un collegio sono intorno alla statua di Padre Pio e tutti augurano a Mara un buon Natale dicendo in coro, estremamente coordinati “Auguri zia Mara”. I bambini urlano con gioia alla telecamera che registra e la felicità ed emozione è percepibile dietro lo schermo, la stessa positività che Mara Venier ha e trasmette a tutti quotidianamente.

Tra i commenti, molti personaggi noti, fan e seguaci della donna commentano commossi. Tanti fanno a loro volta gli auguri a Mara e ai bambini, moltissimi evidenziano quanto la gioia e la magia del Natale coinvolga tutti.