Ferro da stiro, solo i più furbi utilizzano questo ‘trucco’: un vero colpo di genio

Con il rincaro dell’energia che ha colpito tutta l’Europa, la situazione si sta aggravando e non è per nulla semplice, soprattutto nel corso di questi mesi autunnali e invernali.

Una delle voci che sicuramente impiega più consumi (a livello di energia elettrica) all’interno dell’ambiente domestico è quello degli elettrodomestici, che vengono usati sempre più frequentemente dalla maggior parte delle persone. Basti pensare ai forni elettrici, quelli a microonde, la lavastoviglie, l’asciugatrice e via dicendo, che nel complesso consumano davvero tanto.

Oggi nella fattispecie vi parleremo del ferro da stiro, che viene utilizzato il più delle volte per togliere tutte le fastidiose pieghe dei vestiti una volta lavati attraverso la lavatrice. Una cosa che spesso trascuriamo e che colpevolmente non curiamo troppo è la manutenzione, che nel caso del ferro da stiro è davvero importante è essenziale.

Uno dei problemi in cui incappiamo più spesso è la bruciatura o lo strappo dei tessuti dei nostri vestiti, che non sempre dipende da noi ma anche dalla condizione del ferro da stiro in quel preciso momento.

Spesso infatti si forma calcare a causa dell’acqua eccessivamente ricca di sali minerali (come ad esempio i solfati, i cloruri e i nitrati che precipitano a seguito dell’aumento della temperatura del ferro da stiro) e questo a lungo andare può eventualmente portare a un danneggiamento della piastra.

Cosa fare

Le incrostazioni di calcare possono infatti insinuarsi all’interno dei fori della piastra, compromettendo addirittura la funzionalità del ferro da stiro stesso. È essenziale quindi una pulizia ragionata ed efficace della piastra stessa, e in questo caso arriva in aiuto un ingrediente essenziale. Banalmente, l’ingrediente segreto in questo caso è il sale grosso, comunemente usato in cucina nelle più variegate preparazioni.

In questo caso basterà cospargerlo sulla parte superiore di un foglio di carta assorbente (o in alternativa d’alluminio) per poi accendere successivamente il ferro da stiro, preferibilmente alla massima potenza. A quel punto dovremo posizionare il ferro da stiro sul sale, che di conseguenza aderirà su tutta la superficie per poi passare allo step successivo della manutenzione.

Successivamente, in un secondo momento, andremo a rimuoverlo facendo uso di un foglio di carta. Così facendo riusciremo sia a rimuovere tutte le incrostazioni di calcare presenti sulla superficie del ferro da stiro, sia a pulirlo completamente per una regolare manutenzione che andrebbe sempre fatta a cadenza regolare, così da evitare la perdita di funzionalità del dispositivo stesso, oltre ad un risparmio d’energia.