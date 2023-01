Casa al caldo a costo bassissimo? Da oggi si può | Ti basta fare così

Sono mesi senz’ombra di dubbio difficili per tutta la popolazione europea, che si trova praticamente in ginocchio a causa del rincaro dell’energia che ha recentemente colpito tutto il continente europeo.

Questo si è verificato in particolare a causa dei recenti conflitti che sono scoppiati in Ucraina, e hanno portato inevitabilmente ad un rialzo sia delle materie prime (che si è riflettuto inevitabilmente sul costo dei beni di prima necessità nel settore alimentare) sia in quello dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

È così che il governo italiano (così come quello di altri governi europei) ha deciso di prendere in mano la situazione emanando diversi decreti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto ad esempio il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette), così come anche agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che essendo ad alta classe d’efficienza energetica consumano meno.

Nonostante tutti questi preziosi aiuti da parte del governo italiano, numerose famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento. che non riescono più a sostenere il gravoso peso di bollette così ingenti, soprattutto se si tratta di famiglie monoreddito composte eventualmente da 4 o 5 membri al loro interno.

È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile per consumare meno energia, e conseguentemente risparmiare sulle bollette a lungo termine.

Consigli utili

Il primo consiglio che possiamo darvi a tal proposito è quello di effettuare una corretta e regolare manutenzione degli impianti, cosa talaltro suggerita da Enea. Uno dei passaggi fondamentali e fortemente consigliati è quello di pulire i radiatori con estrema cura, di modo da rimuovere tutta la sporcizia eventualmente accumulata sulla sua superficie nel corso della stagione estiva, che porta ad una cattiva efficienza energetica. Ricordiamo inoltre che ogni grado che aumentiamo in casa, porta ad un aumento proporzionale del consumo che si attesta circa al 10% in termini percentuali: la temperatura che vi consigliamo di mantenere è di 19 gradi, che rappresenta un buon compromesso tra il risparmio e un’adeguata temperatura per il vostro ambiente domestico.

L’ultimo consiglio riguarda infine il posizionamento del termosifone, in cui è preferibile porre un pannello riflettente sulla sua estremità posteriore, in modo tale da isolarlo efficacemente, e di conseguenza direzionare tutta l’aria calda (prodotta dal termosifone stesso, ovviamente) verso l’interno del locale che intendiamo riscaldare.

Utile, poi, eliminare qualsiasi ostacolo che si ponga davanti al termosifone, in maniera tale da non bloccare il suo calore irradiato.