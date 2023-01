Syria, il tragico addio della famosa cantante: “Senza di te…”

La famosa cantante romana Syria pubblica su Instagram una foto che rattrista tutti: il messaggio per tragico addio e la morte improvvisa del papà.

Syria, conosciuta dal pubblico anche come Airys è il nome d’arte di Cecilia Syria Cipressi. La cantante italiana è nata a Roma nel 1977. La donna è un’artista del genere pop, elettropop e dance pop.

La carriera di Syria ha inizio nel 1995, la donna è figlia d’arte, il papà era Elio Cipressi, un noto cantante. Lei ha avuto successo aggiudicandosi il primo posto al Festiva di Sanremo nella categoria Giovani, l’anno successivo ha partecipato allo stesso Festival ma gareggiando nella categoria Big. Uno dei suoi album di successo è stato quello prodotto da Biagio Antonacci, pubblicato nel 2000, intitolato “Come una goccia d’acqua”.

La donna oggi vive ancora nella Capitale del nostro Paese ed è sposata con il discografico italiano Pier Paolo Peroni. Con l’uomo ha due figli Alice e Romeo. Syria è molto legata alla sua famiglia, ama dedicare il tempo libero a coloro che ama.

Purtroppo nelle ultime ore la donna ha vissuto una tragedia e ha voluto condividerla con i suoi fan e seguaci su Instagram, condividendo con loro una foto e un messaggio di addio.

“Non è stato per niente facile”

Syria è cresciuta vicino al papà Elio Cipressi, cantante e discografico come lei. I due hanno condiviso tutto: gioie, dolori e anche questioni lavorative, crescendo insieme e sostenendosi sempre. Purtroppo la donna ha comunicato la triste notizia ai fan: il papà l’ha lasciata.

Syria pubblica una foto del papà su Instagram e scrive: “Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!! Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme…che privilegio averti avuto come padre. Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come faro’ senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo. Riposa in pace anima bella, quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato SEI UNICO PAPA‘. Cecilia”.

Elio Cipressi è venuto a mancare pochissime ore fa a soli 63 anni. Il messaggio della donna commuove tutti i suoi fan che si apprestano a fare le condoglianze a tutta la famiglia.