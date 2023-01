“… ricoverato in ospedale”: Fedez, il triste messaggio prima di Capodanno

Fedez è il cantante italiano che per eccellenza è quotidianamente su tutti i tabloid continuamente. Ogni giorno escono informazioni e novità su lui e la moglie Chiara Ferragni. Fedez prima di Capodanno ha voluto condividere con i fan un pensiero che ha commosso tutti.

La coppia formata dal cantante Fedez e Chiara Ferragni , ormai è conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez, i due sono un duo esplosivo, e c’è sempre qualcosa che li porta ad essere sempre oggetto della cronaca quotidiana.

Fedez è un cantante milanese anno 1989, Chiara è una nota influencer anno 1987. I due si sono sposati nel 2018, dopo due anni di relazione passionale. Si sono conosciuti grazie alla canzone del cantante, c’era una frase di questa che si riferiva al cane della ragazza che lei vestiva abbinando ogni accessorio al suo. Da quel momento sono diventati la coppia più amata del web fino a conquistare la televisione con il loro programma disponibile su Amazon Prime Video ‘The Ferragnez’.

Chiara e Fedez vivono a Citylife, a Milano e hanno due figli, Vittoria, la più piccola e Leone nato nel 2018, appena dopo il matrimonio. La coppia è seguitissima sui social, dove condivide ogni dettaglio della loro vita privata, in modo scherzoso quanto serio dove occorre. Fedez ha iniziato la sua carriera nel 2010, arrivando ai concerti sold out. Purtroppo, il cantante, nel 2021 si è ammalato gravemente e i fan sono rimasti toccati dall’avvenimento.

Fedez è da poco guarito dal raro tumore che gli ha cambiato la vita. Chiara aveva appena dato alla luce loro figlia Vittoria quando i due sono venuti a conoscenza della tragica scoperta. La coppia non ha mai mollato ed è rimasta unita, condividendo il dolore. Il cantante poche ore fa ha condiviso sul web un messaggio per concludere il 2022 e il video ha commosso tutti i suoi seguaci.

“Sei stato un anno complesso”

Ora Fedez sta bene e non vuole dimenticare tutto ciò che gli è successo e che gli ha fatto cambiare visione della vita. E’ stato fondamentale per lui l’appoggio della moglie Chiara. Il cantante ha postato poche ore fa un video e un messaggio commovente.

“Ciao 2022. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua.” Nel video si susseguono momenti di grande dolore che vedono Fedez ammalato, ci sono i figli che lo amano e gli dimostrano la loro vicinanza e il tutto si conclude con un ringraziamento speciale alla moglie, fatto durante un concerto a Milano.

Tra i commenti dei fan, si legge quello della moglie e di altri amici e personaggi noti del cantante che gli mandano l’imbocca al lupo per il nuovo anno e gli sono tutti vicini.