Carlo Conti, annunciato il ‘referto’ medico: Ecco le sue condizioni

Carlo Conti è un conduttore amatissimo dagli italiani. Recentemente ha pubblicato una foto su Instagram informando e aggiornando i suoi fan sul suo stato di salute.

Carlo Conti è un conduttore e autore televisivo tra i più attivi e i più apprezzati dal pubblico italiano negli anni l’uomo ha raggiunto un successo crescente. Conti ha presentato moltissimi programmi e di moltissimi ne è stato la mente, notevole è anche l’impegno e la professionalità che ha e trasmette al pubblico.

Il conduttore è nato a Firenze il 13 marzo del 1961, oggi ha 61 anni – portati benissimo. E’ sposato dal 2012 con la costumista Francesca Vaccaro, con lei ha un figlio Matteo. Carlo Conti è molto noto attualmente per la conduzione di “L’eredità“ che conduce da molti anni, e per il programma “Tale e Quale Show“.

Carlo è stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017. Inoltre, dal 2017 è il direttore artistico anche del programma per bambini lo Zecchino d’Oro. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, è una delle più brillanti del panorama italiano nel settore, questa carriera meritata per la sua bravura ha portato l’uomo ad un numero elevatissimo di fan e spettatori che lo amano e lo sostengono.

Carlo nell’ultimo periodo ha condiviso con i suoi fan i dettagli della sua vita che sta cambiando, riguardo la sua salute. L’uomo ha postato diverse foto su social e i suoi seguaci si sono preoccupati.

La pressione di Carlo

Il conduttore toscano ha superato da poco i 60 anni ma appare sempre come un giovane uomo, divertente e in gran forma. Ama passare il tempo con la famiglia e i suoi amici di lunga data.

Conti ha postato su Instagram una foto qualche giorno fa, che lo ritrae intento a misurarsi la pressione, con l’aiuto del suo collega e caro amico Giorgio Panariello – che oggi ha 62 anni. Giorgio appartiene alla stessa corrente di Carlo, i due sono cresciuti insieme sostenendosi a vicenda – lo stesso per Scotti e Amedeus. Dopo quel post, ha pubblicato un’altra foto, aggiornando i fan sullo stato della sua salute, della sua pressione in particolar modo. La foto postata da Conti lo ritrae seduto ad un tavolo di un ristorante con l’amico Panariello, i due stanno cercando di leggere il menù ma per farlo hanno bisogno della torcia del telefono. Il conduttore ironico scrive: “La pressione é ok … la vista un po’ meno !!!”

Nei commenti non mancano altri personaggi noti e amici di Carlo, tra i quali Pieraccioni che scrive: “Ordinate un pasticcio di pasticche per la prostata e poi via a nanna”. Gli anni si fanno sentire per i nostri amati conduttori ma Conti ha assicurato i fan di stare bene e la pressione è nella norma.