Asciugacapelli, non avresti mai pensato che questi piccoli trucchetti ti facesseroi risparmiare così tanto I Provare per credere

Sono mesi autunnali e invernali davvero duri per tutti gli abitanti italiani, e più generale quelli europei, a causa del rincaro energia che sta colpendo tutta l’Europa.

Tutto questo si è verificato in particolar modo a causa dei recenti conflitti che sono scoppiati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato diverse conseguenze a livello economico.

Innanzitutto si è verificato un rialzo clamoroso e mai visto prima delle materie prime (riflettendosi a livello del settore alimentare), e in secondo luogo ha avuto ripercussioni sui costi dell’energia, sia elettrica che del gas metano. Per fortuna sono stati numerosi i provvedimenti presi in atto da parte dei principali governi europei, in particolare per quanto riguarda quello italiano, con l’introduzione recente di un bonus energia pari a 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione (ad alta classe d’efficienza energetica) entro la fine dell’anno corrente.

Nonostante tutti questi preziosi provvedimenti presi in essere dal governo italiano, però, sempre più famiglie rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, non potendosi permettere di sostenere il costo così ingente delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas.

È per questo che oggi vi forniamo qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare il più possibile energia elettrica, e conseguentemente diminuire il costo delle future bollette mensili che arriveranno.

Consigli utili

All’interno dell’economia domestica una delle voci che sicuramente consuma più energia è quella degli elettrodomestici, dai forni elettrici, ai forni a microonde, alla lavasciuga, fino ad arrivare all’asciugatrice. Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo sul phon (o asciugacapelli che dir si voglia).

Innanzitutto il primo consiglio che vi possiamo dare è quello di abbassare progressivamente la potenza del phon mentre ci asciughiamo i capelli, dal momento che questo è uno degli elettrodomestici che indubbiamente consuma di più all’interno dell’ambiente domestico. In secondo luogo, vi consigliamo di prediligere (se presente, ovviamente), la modalità d’utilizzo Eco / Ambiente, presente nella gran parte degli asciugacapelli moderni, che consente di consumare meno energia rispetto alla modalità tradizionale, e conseguentemente risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Infine, l’ultimo consiglio (ma di certo non per importanza) è quello di tamponare i vostri capelli con un asciugamano ancor prima di accendere l’asciugacapelli: così facendo riusciremo a eliminare infatti gran parte dell’acqua e dell’umidità, e i tempi di asciugatura con l’asciugacapelli caleranno sensibilmente in maniera drastica.