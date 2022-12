Whatsapp, la chiusura è ufficiale: l’annuncio sconvolge una miriade di persone

Dall’anno nuovo dovrai dire addio a WhatsApp, non potrai più accedere all’app. Scopri se il tuo telefono si salverà dalla cancellazione del servizio della applicazione di messaggistica più usata al mondo.

Le applicazioni di messaggistica istantanea hanno cambiato il nostro modo di comunicare e interagire con gli altri. Gli SMS contanti delle tariffe telefoniche sono ormai un lontano ricordo, grazie a queste app i nostri messaggi sono più veloci, gratuiti e infiniti. Possiamo inviare qualsiasi genere di contenuti, dalle foto fino agli sticker animati.

Inoltre vi sono tantissime funzioni che ci aiutano a migliorare le nostre interazioni con amici e parenti. Anche nel mondo del lavoro si sono mostrate molto utili, dalla possibilità di generare delle call di lavoro alla condivisione di documenti importanti con i nostri colleghi.

Tra queste applicazioni primeggia WhatsApp, fondata nel lontano 2009 e adesso è uno dei gioielli della casa Meta di Mark Zuckerberg. Non c’è qualcuno che conosciamo che non ha sul proprio telefono questa app, è diventata indispensabile per comunicare con il resto del mondo. Probabilmente a nuovo anno alcune persone potrebbero non più usufruire di questo fantastico servizio. Scopriamo il perché e chi andrà a colpire.

Addio WhatsApp per questi telefoni

WhatsApp è la regina indiscussa delle app di messaggistica, è la più usata al mondo. Il suo successo è dovuto dalla sua grande capacità di offrire agli utenti sempre delle nuove funzioni da usare. Non tutte le funzionalità lanciate dall’app sono farina del suo sacco, diverse sono state scopiazzate da altri. Ma ha saputo sempre dove prendere il meglio e migliorare i difetti, sbaragliando la concorrenza.

A nuovo anno, però, le cose potrebbero cambiare per alcuni utenti, non potendo più usufruire dei servizi offerti. Infatti la società Meta ha comunicato che il prossimo aggiornamento dell’app escluderà i vecchi smartphone, fino ad arrivare a disabilitare la stessa app. Il motivo è che alcuni modelli sono cosi vecchi da non riuscire più a sopportare il peso dell’app sul loro sistema, non riuscendo più ad accedere al servizio e alle sue ultimissime funzionalità.

Non fatevi prendere dal panico, perché come già detto prima colpirà solo i modelli più arcaici, che non si trovano neanche più giro negli Store fisici e online. Chi è più nostalgico e tiene ancora in mano questi modelli, dovrà fare conto con il fatto che non potrà più usare WhatsApp sul suo tanto amato vecchio smartphone. Perciò vediamo quali modelli saranno esclusi dal servizio dal inizio dell’anno nuovo:

• iPhone 5

• iPhone 5c

• Archos 53 platino

• Grande S Flex ZTE

• Gran X Quad V987 ZTE

• HTC Desire 500

• Huawei Ascend D

• Huawei Ascend D1

• Huawei Ascend D2

• Huawei Ascend G740

• Huawei Ascend Compagno

• Huawei Ascend P1

• Quadrato XL

• Lenovo A820

• LG emanare

• LG Lucido 2

• LG Optimus 4X HD

• LG Optimus F3

• LG Optimus F3Q

• LG Optimus F5

• LG Optimus F6

• LG Optimus F7

• LG Optimus L2 II

• LG Optimus L3 II

• LG Optimus L3 II doppio

• LG Optimus L4 II

• LG Optimus L4 II doppio

• LG Optimus L5

• LG Optimus L5 doppio

• LG Optimus L5 II

• LG Optimus L7

• LG Optimus L7 II

• LG Optimus L7 II doppio

• LG Optimus Nitro HD

• Nota ZTE V956

• Samsung Galaxy Ace 2

• Samsung Galaxy Nucleo

• Samsung Galaxy s2

• Samsung Galaxy S3 mini

• Samsung Galaxy Trend II

• Samsung Galaxy Trend Lite

• Sony Xperia Arco S

• Samsung Galaxy XCover 2

• Sony Xperia mirò

• Sony Xperia Neo L

• Wiko Cink Cinque

• Wiko Notte Oscura ZT