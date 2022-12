Twitter, brutta sorpresa per milioni di iscritti: bloccato l’accesso alla piattaforma digitale

Nel corso degli ultimi dieci anni, internet ha spopolato ancor di più di quanto non abbia fatto nei primi anni del 2000, arrivando ad essere presente praticamente su qualsiasi dispositivo tecnologico o piattaforma (basti pensare alle piattaforme streaming, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro perno centrale).

Parallelamente al diffondersi sempre più capillare di internet, si sono diffusi anche i social network, quali ad esempio Facebook, Instagram e Twitter, che recentemente (da un po’ di mesi a questa parte) è stato acquisito da parte di Elon Musk.

Brutte notizie arrivano in particolar modo dalle segnalazioni da parte di alcuni utenti, che la scorsa notte nella fattispecie avrebbero provato ad accedere al celebre social network blu, non riuscendoci. Stando a quanto riportato dal portale Downdetector, numerosissime sono state le segnalazioni di malfunzionamenti nell’accesso a Twitter.

Questi malfunzionamenti relativi a Twitter sarebbero avvenuti per la maggior parte a cavallo tra le 2 e le 3 di notte, fuso orario locale italiano. Stando sempre a quanto dichiarato dai report più recenti, questi malfunzionamenti si sarebbero protratti in particolare fino alla mattina odierna, e alcuni utenti tutt’ora lamentano diversi problemi nell’accesso a Twitter.

Numerose persone hanno riportato problemi nell’accedere al sito stesso, a differenza invece della controparte mobile, rappresentata dall’app di Twitter, che ha miracolosamente continuato a funzionare in maniera regolare e senza problemi, sia su piattaforma iOS che Android.

I dettagli del problema

Il messaggio che segnalava la problematica di accesso riportava in particolare la dicitura “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti: non è colpa tua”, il che farebbe inevitabilmente pensare ad alcuni problemi ai server e alle infrastrutture proprietarie di Twitter, e non di certo a problemi nella connessione o rallentamento da parte degli utenti stessi.

A quanto pare quindi la situazione si sta protraendo più del dovuto, e non abbiamo al momento ricevuto comunicazione alcuna da parte di Twitter. Quello che sappiamo, al momento, è che non è passato molto tempo da un attacco hacker che ha colpito Twitter nel corso degli ultimi giorni, riuscendo a conquistare i dati di ben 400 milioni di utenti, e con addirittura la richiesta di riscatto nei confronti di Elon Musk pari a ben 200’000 dollari.

Non ci resta a questo punto che attendere aggiornamenti ufficiali da parte della compagnia stessa, eventualmente attraverso il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo sicuri non tarderà a venire nel corso delle prossime ore o (nel peggiore dei casi) giorni.