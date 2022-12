Lavastoviglie, pulizia e risparmio in un colpo solo: l’ingrediente ‘segreto’ è miracoloso

Tutti gli italiani, così come anche tutti gli abitanti europei, stanno attraversando una situazione parecchio difficile nel corso degli ultimi mesi autunnali e invernali, a causa del rincaro energia che li sta mettendo costantemente in ginocchio.

Questa gravosa situazione ha avuto inizio quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, durante i primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze dirette su tutto il panorama europeo, quali ad esempio l’aumento record dei prezzi delle materie prime (colpendo soprattutto il settore alimentare in questo caso), esattamente come anche quello dell’energia, sia essa elettrica che di gas metano.

Diversi sono stati i provvedimenti emanati in merito da parte dei principali governi europei, come nel caso del governo italiano, che attraverso il decreto Aiuti-bis e il decreto Aiuti-ter, ha recentemente introdotto il bonus energia pari a 150 euro (e detraibili direttamente dalla voce dei costi delle bollette mensili dell’energia) così come agevolazioni e fiscali rivolte agli acquirenti intenzionati ad acquistare nuovi elettrodomestici (ad alta classe d’efficienza energetica) entro la fine dell’anno corrente.

Malgrado tutti questi importanti e apprezzati provvedimenti e manovre da parte del governo italiano (e non solo) sono tante le famiglie che tutt’oggi faticano seriamente ad arrivare alla fine del mese, andando incontro nel peggior dei casi alla soglia di povertà, soprattutto quando si tratta di famiglie molto numerose, composte da 5 o più membri.

È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche trucco e suggerimento utile per consumare meno energia possibile, e conseguentemente risparmiare sulle future bollette mensili dell’energia da pagare.

Consigli utili

Una delle voci che senz’ombra di dubbio consumano di più all’interno dell’economia domestica è quella degli elettrodomestici, che spesso vengono tenuti accesi per ore per le più disparate funzioni. In particolare oggi ci focalizzeremo sulla lavastoviglie, che al giorno d’oggi è sempre più utilizzata nelle case italiane e ha sostituito il lavaggio a mano dei piatti e delle stoviglie in generale.

Uno dei problemi di cui è maggiormente afflitta la lavastoviglie nel suo uso quotidiano è la formazione continua di calcare a lungo andare, che porta come diretta conseguenza il malfunzionamento della lavastoviglie stessa, e una ridotta efficacia del suo utilizzo, con un inutile spreco di energia.

In tal caso basterà usare una porzione contenuta di acido citrico: si tratta di un acido debole che si rivela assolutamente efficace in casi come questi, portando alla veloce rimozione del calcare che si è formato sulla superficie interna della lavastoviglie, ottimizzando così la sua funzionalità.