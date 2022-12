“Che brutta notizia”: Alba Parietti, il tragico lutto poche ore fa

Alba Parietti è una conduttrice e attrice italiana molto amata dal pubblico italiano. La donna ama postare sul suo profilo Instagram i dettagli della sua vita privata. Recentemente ha pubblicato però una triste notizia: il lutto inaspettato.

Alba Parietti è un’attrice, conduttrice, showgirl ed ex cantante italiana, in particolare è torinese ed è nata nel 1961 ma non lo dimostra affatto. La donna ama prendersi cura di se stessa, allenarsi e come i suoi seguaci su Instagram sanno, adora frequentare i centri benessere.

La carriera di Alba ha inizio quando nel 1977 appare sotto i riflettori teatrali con la commedia di Oscar Wilde “L’importanza di chiamarsi Ernesto”. Successivamente recita in Abbronzatissimi, film di Gigi Proietti. Nel 1992 ha presentato il Festival di Sanremo con il collega Pippo Baudo.

Alba ha un solo figlio, Francesco nato nel 1982 e con lui ama passare il tempo libero e sono molto legati, lui è nato dalla relazione che la donna aveva con l’ex marito Franco Oppini, attore italiano. Oggi la Parietti è fidanzata e sembra molto innamorata – lo si percepisce dai suoi social – di Fabio Adami: un uomo molto affascinante ed elegante.

Alba ha postato recentemente una foto su Instagram, dando una triste notizia ai suoi seguaci: il lutto inaspettato di un caro amico.

Il tragico lutto che ha distrutto Alba

Alba Parietti pubblica spesso sul suo profilo Instagram e in questi giorni sappiamo grazie al suo social che si trova in vacanza con il compagno a Courmayeur. Tra i post sereni della donna però, pochi giorni fa ne è apparso uno diverso: la morte di un amico, Claudio Donat Cattin.

Cattin era un giornalista e autore torinese, noto a molti concittadini che alla notizia della morte si sono rattristati moltissimo. L’uomo era anche un dirigente della Rai, molto famoso nel settore per il suo talento e la sua passione nel lavoro che conduceva. Alba ha pubblicato una foto del giornalista e ha scritto un lungo saluto all’amico: “Caro Claudio, Che brutta notizia . Sei sempre stato una persona di grande qualità umana , intelligente e rispettoso del prossimo, mai hai utilizzato la tua posizione , il tuo nome per farti grande. E grande sei sempre stato. Nei tanti anni di conoscenza, lavoro condiviso in Rai, a Porta a Porta e ovunque, vederti mi confortava e la tua presenza mi ha sempre regalato la gradevolezza dell’accoglienza e del sorriso , anche nei momenti più complessi.” e ha concluso : “Pensare di non vederti più , piemontese nell’animo riservato e discreto, gentiluomo d’altri tempi con la battuta pronta e’ un dolore che porterò , ogni volta che arriverò al terzo piano. Mi unisco al cordoglio della tua famiglia e di tutta la redazione di @raiportaaporta @rai1official a Bruno Vespa e a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerti e di rapportarsi con te. Fai buon viaggio Claudio”.

I commenti sotto al post di Alba sono tristi e malinconici, Claudio mancherà a moltissimi torinesi che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e ricordarlo come un uomo straordinario.