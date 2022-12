Michelle Hunziker, finalmente il bacio tanto atteso: ecco il suo vero amore

Michelle Hunziker è sempre di più al centro della cronaca italiana, sia per la futura nascita del primo nipotino, sia per le questioni personali. Questa volta esce allo scoperto qualcosa riguardo la situazione economica.

Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella di origini svizzere ma con la cittadinanza italiana da anni. La donna ha un fascino che la accompagna da sempre, oggi ha 45 anni ed è quotidianamente esposta alla critica italiana.

La carriera di Michelle inizia nel 1994, quando appare dietro gli schermi televisivi per ‘Buona Domenica’, partecipando per il ruolo di ‘Miss Buona Domenica’. Successivamente la sua carriera decolla quando presenta il programma su Italia 1 ‘Colpo di fulmine’. Michelle parteciperà a molti programmi ma il suo vero successo e il massimo della sua notorietà arriva quando si fidanza con il cantante italiano Eros Ramazzotti.

Eros e Michelle restano insieme dal 1998 al 2009 in quel periodo Michelle appariva spesso nei video musicali dell’uomo ed era il soggetto delle canzoni che lui scriveva. La coppia ha ancora un bellissimo rapporto e ad unirli c’è la figlia 26enne Aurora che a breve partorirà il suo primo genito.

Michelle è attualmente al centro del gossip italiano a causa della separazione con l’ultimo marito Tomaso Trussardi, con l’uomo ha due figli Sole e Celeste. Pochi giorni fa Michelle ha pubblicato una foto che ha sciolto il cuore a tutti i suoi fan: bacia il suo vero amore.

Il bacio di Michelle

Michelle Hunziker è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram dove posta frequentemente foto e carica contenuti. Negli ultimi mesi, come ovvio che sia, la donna pubblica spessissimo foto della figlia Aurora con il pancione della gravidanza. Il bimbo cresce e tutti non vedono l’ora di poterlo vedere e abbracciare. L’ultima foto della Hunziker ha personificato tutta la sua felicità e l’amore che in questo momento prova.

La donna ha caricato solo poche ore fa una foto dove sono appare lei che bacia il viso della figlia Aurora, mentre le accarezza con una mano il pancione, sempre più grande e tondo. Michelle scrive: “Indescrivibile…” aggiungendo un cuore rosso e taggando la figlia e il futuro papà del piccolo. La foto ha emozionato tutti i suoi fan e i commenti sono stati tantissimi e il numero di seguaci che commenta continua a crescere.

Tra i commenti di personaggi famosi, ci sono dolcissimi auguri e altri che notano quanto la pancia cresca in pochissimo tempo e Aurora sembra davvero pronta a dare alla luce il futuro ‘nuovo arrivato’ di casa Ramazzotti.