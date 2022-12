Ilary Blasi se n’è andata: ha lasciato tutti così

Ilary Blasi è quotidianamente al centro del gossip italiano, in particolar modo dopo la separazione da Totti. Questa volta, però, il motivo sarebbe un altro. La conduttrice sfidata da una collega.

Ilary Blasi è una conduttrice, ex modella e show girl italiana, nata nel 1981 a Roma, dove è cresciuta e tutt’ora vive. La donna è considerata una delle più amate d’Italia e sicuramente ha anche carattere, come visto per la relazione e rottura con Totti. Questa volta ha deciso di staccare dal gossip e andare lontano per le vacanze di Natale.

Ilary è stata da subito amata dal pubblico italiano, inizia a lavorare dietro agli schermi di primi anni 2000, quando partecipa a Miss Italia divenendo Miss Cinema Lazio. Successivamente diventa valletta per ‘Passaparola‘. Dopo quel programma diventa nota per ‘Letterina‘, ‘Che tempo che fa‘, e molti altri. La notorietà massima la raggiunge presentando ‘L’isola dei famosi‘ e ‘Grande Fratello’, d’aiuto è stato il matrimonio con il calciatore più amato d’Italia.

Ilary conosce Francesco Totti nei primi anni 2000, all’inizio della sua carriera e all’epoca il calciatore era perdutamente innamorato di lei dopo averla vista sullo schermo la prima volta. Nel 2005 la coppia si sposa e ha tre figli: Chanel, Isabel e Cristian. Tra i due le cose però, col tempo sono cambiate, infatti pochi mesi fa hanno annunciato il divorzio.

Oggi Totti si gode la nuova vita e le vacanze con Noemi Bocchi, Ilary invece ha deciso di staccare dal lavoro e soprattutto dal gossip e dalla cronaca italiana. La donna è partita ed è andata in vacanza fuori Italia, lasciando tutti a Roma.

Le vacanze di Ilary

Ilary è una donna in carriera e ama il suo lavoro. La conduttrice sta lavorando duramente per la realizzazione della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che andrà in onda da Aprile. Molti hanno criticato la decisione della Blasi di continuare la conduzione del programma, questo a causa dei suoi problemi familiari ma lei non si arrende: è pronta a lasciare tutti senza parole.

Ilary Blasi ama i suoi fan e su Instagram ha tantissimi seguaci, aggiorna quotidianamente tutti loro dei dettagli della sua vita privata e in questo caso lo ha fatto per le sue vacanze. La conduttrice, ha annunciato ai fan della sua vacanza fuori porta tramite alcune foto postate su Instagram, si trova a Bangkok e non si sa se sia sola o se sia in buona compagnia.

A quanto pare Ilary sa come riprendersi e siamo certi che continuerà a zittire tutti come ha già fatto più volte.