Friggitrice ad aria, hai idea di quanto consuma? Forse è meglio se ti fai due conti

Hai comprato una friggitrice ad aria per risparmiare sui consumi? Sei sicuro che il risparmio è garantito? Scopri quanto consuma realmente questo dispositivo, i numeri ti lasceranno a bocca aperta.

Nelle cucine degli italiani c’è un elettrodomestico che sta spopolando, stiamo parlando della friggitrice ad aria. Questo apparecchio consente di cuocere i nostri piatti preferiti senza l’uso di una goccia d’olio, ideale per chi ha una dieta dove deve limitare l’assunzione dei grassi.

I tempi di cottura sono davvero brevi, ci si mette davvero pochissimi minuti a cucinare i vari cibi, rispetto un forno o al fuoco dei fornelli dove ci avremmo messo più di mezz’ora per cucinarli. Un gradissimo vantaggio per chi vive da solo a casa e non ha tempo da perdere a cucinare.

In molti stanno optando di cucinare con la friggitrice ad aria. Ma fino a quanto è conveniente cucinare con questo elettrodomestico? C’è chi si fa ingannare dai brevi tempi di cottura pensando che consuma meno, ma non è detto. Scopriamo insieme quanto sono i reali consumi.

Quanto consuma una friggitrice

In questo periodo, a causa della crisi energetica e il rincaro dei prezzi, siamo sempre più attenti sui nostri consumi energetici in casa. Gli elettrodomestici che abbiamo influiscono pesantemente sul costo delle bollette a fine mese, perciò è fondamentale sapere i loro reali consumi.

C’è chi decide di abbandonare l’uso del forno per risparmiare, scegliendo di cucinare in altri modi. Una di queste alternative scelte sempre più dagli italiani è la friggitrice ad aria. Come detto precedentemente questo apparecchio ha dei grandissimi vantaggi in cucina, ma i bassi consumi sono fra questi.

Dovete sapere che la friggitrice ad aria per cuocere i vostri cibi preferiti riscalda l’aria presente al suo interno. Grazie all’elettricità che passa nelle resistenze l’aria si riscalda e di conseguenza il cibo all’interno, facendoli sembrare ai nostri occhi fritti.

Il fabbisogno energetico di questo elettrodomestico è di circa di 1,6 kW/H, questo dato può variare a seconda del modello. Se ci troviamo a cucinare un pasto per mezz’ora il consumo è pari 0,35 centesimi. Rispetto a un forno elettrico il consumo è maggiore, 0,42 centesimi l’ora contro 0,70 centesimi l’ora della friggitrice.

Comunque non capita quasi mai di arrivare ad usare una friggitrice ad aria più di mezz’ora, i tempi di cottura sono molto più rapidi e ci impiega più della meta del tempo di un forno. Grazie al suo meccanismo questo apparecchio ci consente di abbreviare notevolmente i tempi di cottura permettendoci di risparmiare.