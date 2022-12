Andrea Delogu, la maglietta si alza e mostra tutto: la visione è paradisiaca

Andrea Delogu è un’attrice molto amata dal pubblico italiano. Nel suo tempo libero la donna ama dedicarsi del tempo e in modo particolare modo le piace allenarsi. Il video su Instagram lascia i fan senza parole: si vede tutto ciò che ha sotto la maglietta.

Andrea Delogu è un’attrice, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. La donna è classe 1982, oggi ha 40 anni ed è nata a Coriano, vicino a Rimini. E’ nota per aver avuto un’infanzia difficile: è stata in una comunità di recupero di San Petrignano quando era molto piccola e lì si sono conosciuti i suoi genitori.

Andrea ha raccontato i dettagli della sua infanzia nel libro “La collina”, pubblicato nel 2014, lì ha espresso i suoi pensieri, descritto i suoi ricordi e parlato del suo passato all’interno della comunità. Successivamente ha scritto altri libri che come il precedente hanno avuto molto successo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 2002 quando partecipa al programma “Mai dire Domenica” condotto dal Mago Forest.

La Delogu è attualmente legata al modello Luigi Bruno ma proviene da anni difficili a causa di un divorzio dall’ex marito Francesco Montanari, avvenuto nel 2021. La coppia si era sposata nel 2016.

Andrea ha molti seguaci sui social, in modo particolare modo su Instagram, dove i suoi fan amano conoscere i dettagli della sua vita privata. L’attrice appare agli occhi di tutti, molto sincera e determinata, non nasconde proprio niente ai fan. Il video che ha postato pochissime ore fa ha lasciato tutti senza parole.

Andrea Delogu e la maglietta alzata

Andrea Delogu, adora tenersi in forma e dedicare del tempo a se stessa e per questo si allena molto. L’attrice, come tutti noi, ha trascorso giornate di festività tra pranzi e cene e ha deciso di smaltire qualcosa andando in palestra. Andrea ha registrato e postato un video su Instagram ma mentre si allenava è successo qualcosa.

Nel video si vede l’attrice molto concentrata e impegnata nel seguire gli esercizi al meglio, senza sbagliare un movimento. Andrea, distrutta e sudata si stende sul tappetino e la telecamera frontale del telefono la riprende mentre scherza con la sua amica e personal trainer. Mentre le donne ridono e scherzano per la stanchezza di Andrea, la maglietta a mezze maniche di quest’ultima si solleva e scopre il suo corpo, mettendo in mostra il reggiseno e il decollete dell’attrice.

I fan fanno notare la cosa alla donna e le fanno i complimenti per la forma fisica. Tra i commenti non mancano le critiche riguardo alla mostra del petto della donna. Andrea non risponde agli insulti e ha altro da fare: allenarsi.