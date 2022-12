Se senti fare questo rumore al tuo frigorifero non preoccuparti: non vuol dire che è guasto I Metti in pratica questi trucchetti e risolvi il problema in un secondo

Nonostante il rincaro energia che ha colpito l’Italia e più in generale tutta l’Europa, continuiamo ad utilizzare i nostri elettrodomestici all’interno dei nostri ambienti di casa. Forni elettrici, microonde, lavastoviglie, lavatrici, caldaie, scaldabagno e via dicendo, sono tanti gli elettrodomestici che ormai utilizziamo assiduamente nel corso della nostra vita quotidiana.

Ultimo ma non per importanza è chiaramente il frigorifero, che è senz’ombra di dubbio essenziale per via della sua stessa natura, dal momento che deve rimanere acceso in maniera pressoché costante, con il fine ultimo di conservare le nostre pietanze e alimenti che vi introduciamo al suo interno.

Capita non di rado che possano verificarsi alcuni problemi relativi al frigorifero, come ad esempio alcuni rumori che provengono direttamente dal suo interno e che spesso ci fanno pensare subito ad un guasto da risolvere nel minor tempo possibile.

Chiaramente già la natura stessa dei frigoriferi, dato che sono sempre accesi, porta ad una emissione maggiore di rumori rispetto ad altri elettrodomestici presenti nell’ambiente domestico, come ad esempio il forno elettrico o la lavastoviglie.

Nel caso in cui sentiate ad esempio un piccolo clic proveniente dal frigorifero, questo significa che il termostato si è spento, a seguito del termine della regolazione della temperatura al suo interno. Si verificano rumori (del tutto fisiologici e normali) anche nel caso in cui il fluido refrigerante si muove all’interno dei tubi, portando alla generazione di gorgoglìi che non devono preoccuparci in alcun modo.

Altre soluzioni ai rumori

Lo stesso discorso vale nel momento in cui il motore suona: in questo specifico caso il suono significa solo una cosa, ovvero che semplicemente il motore si è avviato, e il rumore deriva dalle ventole di evaporazione, che prevalgono sul rumore del motore stesso.

Nel caso anomalo (e abbastanza raro) in cui i rumori siano diversi da quelli delle situazioni sopracitate (che sono fisiologiche), questi potrebbero rappresentare effettivamente la cartina di tornasole di un eventuale guasto avvenuto ai danni del frigorifero. Nel caso in cui ad esempio un frigorifero emetta suoni a seguito delle vibrazioni (che sono fisiologiche), questo potrebbe rappresentare un’anomalia, che andrebbe ad indicare nella fattispecie che il frigorifero è stato inserito in maniera errata, portando eventualmente a sfregarsi contro il muro frontalmente.

Nel caso in cui i rumori prodotti dalle vibrazioni del frigorifero provengano dal fondo (e non dal corpo intero), in questo caso è bene sospettare che siano dovuti a dei piedini che evidentemente non sono poggiati a terra nella maniera più corretta e consona.