Non mettere mai questi prodotti nel forno a microonde: rischi di danneggiarlo e di intossicarti

Stai attento a mettere questi oggetti nel microonde, la tua incumulabilità non è garantita! Alcuni materiali possono causare incendi o intossicazioni.

Nessuno mette in discussione la comodità e la praticità del forno a microonde, i tempi di cottura sono velocissimi permettendo di risparmiare tempo. In molti lo scelgono per cucinare i loro piatti preferiti, sostituendo al forno più tradizionale.

I consumi di questo elettrodomestico sono davvero bassissimi, non ha bisogna di molta correte elettrica per cuocere il cibo. Il risparmio sui consumi è garantito con il microonde, un motivo aggiuntivo del perché le persone lo scelgono per la loro cucina.

Nonostante questi suoi granissimo vantaggi, non è detto che possiamo mettere di tutto al suo interno. Ci sono alcune cose che non conviene introdurre, c’è il rischio che si possa danneggiare o persino prendere fuoco, mettendo a rischio la nostra vita. Vediamo insieme cosa non dovete mettere dentro il microonde.

Attenzione a quello che metti nel microonde

C’è chi adora cosi tanto l’uso del forno a microonde da non usare niente altro per cucinare. La versatilità di questo elettrodomestico è enorme. Oltre a riscaldare pasti precotti, possiamo anche riscaldare zuppe o bevande, scongelare la carne o il pesce dal freezer o fare dei semplici pop-corn.

Questo non vuol dire che possiamo buttarci di dentro di tutto e di più. Se inserisci certi alimenti o oggetti rischi di avere delle brutte sorprese. Il rischio è danneggiare l’elettrodomestico per sempre o persino che prenda fuoco, mettendo in pericolo la nostra incumulabilità.

Uno degli materiali più conosciuti da non mettere dentro il microonde, è l’alluminio. Questo materiale ha la capacità di assorbire grandi quantità di energia termica. Le radiazioni emesse dal forno saranno assorbite dall’alluminio scatenando delle scintille con il rischio dello scoppio di un incendio. Questo vale anche per tutti quelli altri oggetti composti da metallo, perciò state attenti di lasciare dentro persino qualche posata.

Un altro materiale che può scatenare dei problemi è il polistirolo, presente in diversi contenitori di cibo. Le onde elettromagnetiche rischiano di far prendere fuoco il materiale, in più c’è il pericolo che sostanze tossiche presente nel polistirolo finiscono nel cibo che mangiamo. Stesso destino spetta per la carta e i sacchetti di plastica.

Se per il vostro pranzo volete scaldare la salsa del giorno prima, ci sono alcune cose da sapere prima da mettere dentro al microonde. Vi conviene coprire il contenitore con un coperchio, se no vi trovate tutto il forno sporco di sugo. Evitate, però, si coprirli con i tapperware o i termos, perché potrebbero avere un rivestimento in alluminio, controllato se è presente o meno il simbolo che indica che potete usarlo.