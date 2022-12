Gigi D’Alessio, la tragedia improvvisa: per il mondo della musica una perdita straziante

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani più amati d’Italia, noto per la sua bravura e talento da musicista. Il cantante ha sempre mantenuto i suoi fan aggiornati sulla sua vita personale: da poche ore il post che spezza il cuore.

Gigi D’Alessio è un cantante e musicista napoletano che nella sua musica trasmette l’amore che basta per raggiungere i cuori dei fan. Oggi ha 55 anni e la sua carriera inizia da quando era giovanissimo. Si appassiona alla musica da bambino, questo lo porta a studiare e diplomarsi presso il Conservatorio di Napoli.

La sua carriera inizia quando canta e suona a feste e matrimoni nella zona di Napoli. La sua vita cambia quando incontra l’attore e cantante Mario Merola, grazie a lui, Gigi inizia a pubblicare i suoi album: il primo si intitola “Lasciatemi Cantare” . Oggi la sua vita privata è stata segnata da eventi drammatici: prima il divorzio e poi il tumore.

Gigi D’Alessio si sposa nel 1986 con Carmela Barbato, con i quali ha tre figli, Ilaria, Luca e Claudio. La coppia divorzia nel 2014, anno in cui l’uomo conosce la sua futura moglie: Anna Tatangelo. La donna è una cantante e conduttrice italiana e tra i due c’è stata una storia d’amore intensa, hanno dato alla luce Andrea. Purtroppo la coppia è scoppiata radendo al suolo i sogni dei fan che credevano fosse una relazione duratura. Il divorzio tra i due ha recato problemi finanziari a Gigi, che era già in difficoltà: aveva debiti per oltre 25 milioni di euro a causa di diversi investimenti errati. Il divorzio ha portato l’uomo a pagare una notevole somma alla moglie per il mantenimento del figlio.

Oltre i problemi finanziari, siamo anche a conoscenza dei problemi di salute. Oggi Gigi sta bene ed è in una relazione stabile ma poche ore fa ha postato sui social una foto che ha rattristato tutti i suoi seguaci.

“La voce più bella del coro degli Angeli”

Gigi D’Alessio è molto seguito sui social, in particolare su Instagram dove posta e commenta con i suoi fan tutto ciò che desidera e ha un bellissimo rapporto con loro. Poche ore fa ha pubblicato la foto della triste scomparsa di una donna, una sua amica, una cantante molto nota e amata da tutti: Claudia Arvati.

Claudia era una cantante classe 1960, molto famosa in Italia. La Arvati era la corista di Claudio Baglioni. Purtroppo la donna è venuta a mancare pochissime ore fa e la notizia ha distrutto molti personaggi noti e del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Gigi ha scritto: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.

Alcuni personaggi famosi hanno commentato il post, tra questi Mara Venier. Tutti ricorderemo Claudia con la sua voce soave e il suo talento.