Con il trucco del lenzuolo non hai più bisogno dell’asciugatrice I Il bucato asciuga in fretta: è comodo e non risparmi in bolletta

Siamo ormai preparati da tempo a mesi autunnali e invernali davvero difficili da un punto di vista economico per tutta l’Unione Europea, che sta fronteggiando il rincaro energia e tutte le conseguenze che ne derivano.

Per chi non lo sapesse, tutto è cominciato a partire dai primissimi mesi del 2022, dove si sono verificati numerosi conflitti in Ucraina, che hanno conseguentemente portato ad un rialzo delle materie prime (soprattutto a livello del settore alimentare) così come quello dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

A sua volta questi rialzi si sono riflettuti in un aumento record e mai visto prima delle bollette mensili dell’energia, che hanno toccato cifre assurde. Numerosi sono stati i provvedimenti fortunatamente messi in atto da parte dei principali governi europei, quali ad esempio il bonus energia da 150 euro (che si possono detrarre senza problemi dalla voce delle bollette) così come anche le agevolazioni a livello fiscale per chiunque cittadino che sia intenzionato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, che consuma meno, entro la fine dell’anno corrente.

Nonostante questo però, numerose famiglie itaiane (soprattutto quelle con tanti membri al suo interno) non riescono ad arrivare alla fine del mese, proprio a causa del pagamento di queste somme ingenti.

È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche trucchetto e accorgimento utile per risparmiare nel corso di questi mesi difficili, di modo da consumare meno energia possibile e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia elettrica.

Consigli utili

In particolar modo oggi ci focalizzeremo sull’asciugatrice, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico al giorno d’oggi. Col caro energia che sta colpendo tutta l’Europa, però, non è sempre raccomandato usare questo elettrodomestico in maniera continuativa.

L’alternativa in questo caso è un trucco davvero molto semplice e alla portata di tutti, in cui basterà avere un termosifone (chiaramente acceso), un lenzuolo molto grande e infine uno stendibiancheria. Sarà sufficiente stendere i nostri vestiti ancora umidi dal lavaggio sullo stendino, per poi posizionare lo stendino nelle prossimità del calorifero acceso. A questo punto copriremo totalmente lo stendipanni con il lenzuolo, che permetterà di creare una sorta di isolamento termico all’interno della quale i nostri indumenti si asciugheranno molto velocemente. Per aumentare ulteriormente la resa di questo trucchetto, è utile posizionare un deumidificatore nelle vicinanze dello stendibiancheria, in modo da rimuovere completamente l’umidità presente nelle vicinanze.

Questo rappresenta davvero un’alternativa efficace all’asciugatrice, sia da un punto di vista economico che (chiaramente) energetico.