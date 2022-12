Annalisa finisce nella bufera | Il gesto sul palco per alcuni è scandaloso: “E’ un’alcolizzata”

Annalisa è una cantante amatissima dal pubblico italiano, molti fan la seguono ovunque ed è sempre apparsa come una ragazza naturale e semplice. Nelle ultime ore però gira sul web un video che la riprende in un’ottica completamente diversa.

Annalisa Scarrone è una cantante italiana, nota più comunemente come Annalisa. La donna nasce a Savona nel 1985 e da quando è bambina nutre una passione per la musica ed è da subito evidente il suo talento.

La sua carriera ha inizio nel 2011 quando partecipa alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel talent show si classifica seconda e da quel momento entra a far parte ufficialmente del mondo della musica italiano. Più volte ha partecipato al Festival di Sanremo facendo molto successo, alcune sue canzoni hanno oltrepassato i confini italiani. Annalisa ha anche vinto molti premi come un MTV Europe Music Award e un Wind Music Award.

Annalisa oggi è una donna in carriera – che ama – ed è fidanzata con Mirian Richero, classe 1987. I due convivono a Milano e conducono una vita privata molto riservata. La cantante ama avere un bel rapporto con i fan, aggiornandoli sui social di ogni piccolo dettaglio.

La cantante è sempre sincera con i suoi seguaci e durante i concerti non nasconde proprio niente: questo è il motivo dell’ultimo scandalo che l’ha coinvolta.

Annalisa definita “alcolizzata”

Annalisa si è esibita recentemente sul palco e il freddo invernale si è fatto sentire. Il video che gira sul web la riprende mentre beve da una bottiglia/lattina sul palco mentre ha in mano il microfono.

La cantante dice: “Qui dentro c’è la grappa, perchè fa freddo ragazzi!”. I fan esultano e ridono e lei sorride. Il video è stato pubblicato su Instagram da SuperGuidaTV e i commenti dei fan e seguaci sono stati tantissimi. Molti commenti criticano la donna, altri la sostengono e ironizzano sulla questione. Molti altri, invece, fanno il nome del cantante Gianluca Grignani.

Infatti Annalisa non è la sola ad aver ammesso di bere durante un concerto o esibizione. Gianluca Grignani, durante i suoi ultimi concerti è apparso poco sobrio, un esempio ne è la sua esibizione al Festival di Sanremo, mentre cantava con Irama, molti hanno notato atteggiamenti poco naturali da parte del cantante. C’è chi scrive: “Un’alcolizzata! Non sei piaciuta per niente, che esempio dai ai tuoi fan?”, molti altri invece: “Sicuro stava scherzando”. Scherzi o no, il freddo si sente e sicuro il talento di questi artisti – che amiamo – non sarà alterato da ciò che bevono.