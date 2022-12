WhatsApp, la funzione segreta facile da sbloccare: per gli utenti una scoperta sensazionale

C’è una funzione su WhatsApp che non sapevi l’esistenza, ma ti cambierà la vita. Scopri come questa funzionalità segreta renderà le tue conversazioni ancora più veloci.

WhatsApp è l’applicazione di messagistica più usata al mondo, tutti quelli che conosciamo c’è l’hanno scaricata sul proprio telefono. Con gli anni è riuscita ad arrivare dove altri non sono riusciti, portando sempre nuove funzionalità utili ai suoi utenti, rendendo le interazioni immediate e veloci.

Il segreto del suo successo è la costanza di lanciare sempre nuove funzioni pensate per specifici scopi della comunicazione. Non tutte ovviamente sono farina del suo sacco, come tutti ha scopiazzato da altri, ma è riuscita a prendere il meglio e performare i difetti, trasformando in dei veri propri successi.

A volte, però, a forza di rilasciare continui aggiornamenti, certe funzioni passano inosservate. Sarà per la poca efficacia del marketing o del poco interesse delle persone per certe novità. Infatti, capita che l’app anticipi i reali bisogni degli utenti, finendo ad essere riscoperte e rivalutate più tardi. Oggi vi svelliamo una di queste che vi sconvolgerà la vita sull’applicazione di messagistica.

La funzione segreta

L’app di messaggistica ci tiene a suoi utenti, cerca sempre di offrire nuove funzionalità che possano semplificare le loro interazioni con l’app e con gli altri utenti. Ciò ha permesso di arricchire le nostre conversazioni con tantissimi contenuti, dagli sticker ai sondaggi.

Le funzionalità rilasciate non sono pensate solo per parlare con i nostri amici e parenti, anche per aiutarci nella nostra vita lavorativa. Ormai le conversazioni di lavoro avvengono anche su queste applicazioni di messagistica, rendendo immediato lo scambio di documenti e file. Basti pensare anche agli account business, che permettono la comunicazione tra aziende e clienti.

Ma molte di queste funzioni passano inosservate a causa dei continui aggiornamenti, e le persone non ci fanno caso. Tra queste c’è una funzione che vi sconvolgerà l’uso dell’app, per scoprirla seguite questi semplici passaggi:

• Premette a lungo sull’icona di WhatsApp, come per disinstallare un app.

• Vi si apre un menu con diverse funzioni suggerite.

• Potete accedere direttamente alla lista dei contatti o alla fotocamera.

In questo modo potete scrivere un messaggio o inviare una foto senza dover aprire per forza l’app. Però, questo è il processo per chi ha un dispositivo con sistema Android. Chi ha un iPhone deve accedere a un codice QR che vi rimanda alla fotocamera, poi potete selezionare la chat di uno dei contati più recenti a cui inviare la foto. Questa funzione vi permette di ridurre notevolmente i tempi e più immediato l’invio delle foto.