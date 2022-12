Telegram, la funzione segreta che conoscono in pochi: il modo di chattare non sarà più la stesso

Nel corso degli ultimi dieci anni, internet si è diffusa in maniera ancor più capillare all’interno di tutto il mondo, più di quanto non aveva fatto nei primi anni 2000.

Con l’avvento dei social network, poi, la situazione si è maggiormente amplificata, portando sempre più utenti ad utilizzarla nel corso della vita quotidiana.

Abbiamo assistito in particolare al boom degli smartphone, di cui oggi sul mercato mondiale si sono affacciati numerosissimi modelli, adatti a tutte le esigenze e a tutti i tipi di consumatori finali. Parallelamente al boom degli smartphone abbiamo assistito anche a quello dei servizi di messaggistica istantanea, che in un certo senso sono riusciti a soppiantare integralmente i metodi che erano stati utilizzati fino a quel tempo, come ad esempio gli SMS (per i messaggi testuali) e MMS (per i messaggi multimediali come foto e video).

Ad oggi le app di messaggistica più diffuse sugli smartphone di tutto il mondo sono rispettivamente WhatsApp (che adesso ha ormai ampiamente raggiunto e superato il miliardo di utenti in tutto il mondo), seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del particolare sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso ad accaparrarsi, anno dopo anno, milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Quest’oggi in particolare ci soffermeremo proprio su Telegram, andandovi a svelare una funzione segreta di cui molto probabilmente non siete a conoscenza.

Alcuni trucchetti utili

Il primo trucchetto consiste nelle suonerie personalizzate per ogni contatto: all’interno di Telegram, infatti, è possibile scegliere dei suoni completamente personalizzati per ogni singolo e specifico contatto della nostra lista. In questo caso sarà sufficiente premere “Silenzia” (su iOS) o “Notifiche” (nel caso di Android), per poi cliccare su Personalizza: a questo punto potremo selezionare i più disparati suoni per ogni contatto presente nella nostra lista amici, riuscendo a distinguerli proprio in base alla suoneria differente.

Nel caso in cui non conosciate qualche lingua e dobbiate tradurre un messaggio (in inglese o in francese, ad esempio), basterà attivare la traduzione istantanea dei messaggi, proprio all’interno dell’app di Telegram stessa, senza necessariamente ricorrere a Google Translate in questo caso. Sarà sufficiente in questo caso recarsi su “Impostazioni”, selezionando la lingua di traduzione desiderata e attivando l’interruttore “Mostra” e cliccare infine sulla voce “Traduci”.

Infine l’ultimo trucchetto consiste nella modifica della reazione predefinita all’interno di Telegram. In questo caso per cambiarla sarà sufficiente andare sempre su “Impostazioni”, per poi cliccare successivamente sulla voce “Sticker ed emoji e Reazione Rapida”: potremo quindi scegliere emoji diverse, tenendo premuto sul messaggio che abbiamo scelto.