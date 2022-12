Lavatrice, bucato perfetto in un paio di mosse: l’unico errore da evitare è questo

Quando fai il bucato i tuoi vestiti perdono la loro brillantezza? La causa è un errore che compi spesso. Scopri come pulire al meglio i capi bianchi grazie a questo prodotto, ma attento alle dosaggio.

C’è chi dà per scontato fare il bucato, ma è un attimo combinare un disastro. Non tutti i tessuti reagiscono allo stesso modo alle diverse temperature e detersivi. Si rischia che i nostri vestiti possano restringersi, strapparsi, mischiare i colori e perdere la loro vivacità.

Sono diversi gli aspetti da tenere conto prima di azionare la nostra lavatrice, come: il materiale dei panni, i colore dei vestiti e la qualità dei detersivi. Se vogliamo avere un bucato pulito e impeccabile dobbiamo stare attenti a questi fattori ed evitare di commettere alcuni degli errori più comuni.

Infatti, ci sono alcuni errori che compiamo quando facciamo il bucato che ci può costare caro. Uno dei più comuni riguarda il lavaggio dei capi bianchi. Solitamente si usa la candeggina per lavare capi di questo colore, ma è un prodotto altamente aggressivo e se non si usano le giuste misure c’è il rischio che si rovinano i nostri vestiti. Vediamo assieme come lavare i bianchi e usare correttamente la candeggina.

Bianchi puliti e splendenti

Uno delle mansioni più difficili quando dobbiamo lavare i nostri panni è il lavaggio dei capi bianchi. Questi capi tendono a sporcarsi molto più facilmente rispetto ad altri e con il passare del tempo perdono la loro brillantezza. Spesso si utilizzano i detersivi sbiancanti per il lavaggio, ma non sempre funzionano e danno il risultato sperato. Il nostro consiglio è di optare per la candeggina.

Se non vogliamo che i nostri capi bianchi perdano quella loro tipica brillantezza, la candeggina è la miglior soluzione. Bisogna, però, ricordare che è un prodotto chimico e altamente tossico, deve essere usato con le giuste misure. Il suo principale compito è quello di ossidare, portando alla eliminazione di tutto ciò che copre il colore originale del tessuto. Se il vostro capo non è un bianco naturale, l’inganno verrà svellato, perciò non usatelo con tutti i bianchi.

La candeggina è un prodotto chimico altamente aggressivo, utilizzarla troppo volte nella lavatrice potrebbe nel tempo danneggiarla. Si sconsiglia anche di non versarlo direttamente sui panni, deve essere diluito sempre con l’acqua.

Per utilizzare questo prodotto al meglio, versatelo nella vaschetta del detersivo, sono sufficienti per il vostro bucato 175 ml. In questo modo non c’è il rischio che la candeggina possa rovinare i vostri vestiti, lasciandoli belli puliti e splendenti. L’uso di questo prodotto è esclusivo per i capi bianchi, evitate di usarlo sui colorarti che è un attimo di rovinarli per sempre.