Cecilia Rodriguez, la domanda su Ignazio la manda su tutte le furie: quello che esce dalla sua bocca è indicibile

Cecilia Rodriguez è famosissima in Italia, è la sorella della show girl Belen amatissima dal pubblico. Anche lei come la sorella ha fatto un enorme successo nell’ambito dello spettacolo italiano, questa volta però risponde in modo poco garbato ad una fan.

Cecilia Rodriguez è la sorella della show girl argentina Belen Rodriguez. Cecilia è la sorella minore, nata il 18 marzo a Buenos Aires nel 1990. Da quando è piccola lavora come modella e dal suo arrivo in Italia, la sua carriera ha preso il volo.

Oggi la donna fa la modella, conduttrice e influencer, seguitissima sui social, a soli 31 anni vive a Milano ma è famosa in tutto il Paese. Il culmine del suo successo è stato quando nel 2017 ha partecipato al programma Mediaset, il Grande Fratello Vip. Cecilia è stata all’interno della casa più spiata d’Italia per molto tempo, amata da tutti e ha dato modo di farsi conoscere e apprezzare per quella che è davvero.

Al Gf Vip ha conosciuto quello che sarebbe divenuto il suo futuro compagno, ovvero Ignazio Moser. I due sono stati molto criticati dagli spettatori per non essersi contenuti sotto ai riflettori e per aver mostrato quanto già si desiderassero. Oggi la coppia convive a Milano e nel 2023 si sposeranno, probabilmente durante l’estate. Cecilia e Ignazio presentano insieme – dal 2018 – lo show televisivo “Ex on the Beach Italia”.

Cecilia seguitissima sui social, carica molti contenuti ed è aperta al dialogo con i fan, talvolta però gli argomenti e le domande che le vengono poste la innervosiscono non poco. Ecco cosa è successo su Instagram.

Cecilia e le parole contro la fan

Cecilia è molto disponibile con i suoi fan e spessissimo pubblica foto della sua quotidianità o carica foto per poter parlare con i suoi seguaci. Molto di frequente nelle storie di Instagram aggiunge il Box domande, dando la possibilità a chiunque di scriverle qualsiasi cosa voglia sapere di lei.

Questa volta una fan le ha fatto una domanda riguardo al futuro marito, Ignazio e le ha chiesto: “Ma non sei gelosa che toccano il tuo ragazzo senza maglietta?”. A questa domanda, Cecilia ha risposto con un video dove molto irritata – o di più – dice: “Tu mi hai rotto i cogl*oni, non so chi sia tu perchè non penso sia nemmeno quella nella lì foto (intende l’immagine profilo di Instagram) ma mi hai rotto i cogl*oni che in realtà non ho ma se continui ti devo mostrare d’avere”.

Così Cecilia ha zittito la fan e lasciato a bocca aperta tutti. La donna si fa rispettare e mai toccare il suo compagno.