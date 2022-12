Caro bollette, stacca la spina di questo elettrodomestico: arrivi a fine mese senza più alcuna ansia | È lui che ti distrugge

I mesi a cui stiamo andando incontro sono senz’ombra di dubbio difficili per tutti i cittadini europei, che ormai da parecchi mesi si ritrovano loro malgrado a dover fronteggiare il rincaro energia, con prezzi mai visti prima d’ora.

La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito dei conflitti che hanno avuto inizio in territorio ucraino a partire dai primi mesi del 2022, che oltre a migliaia di vittime hanno portato anche ad un rialzo clamoroso dei costi delle materie prime e dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Ovviamente questo ha portato sia ad un’inflazione nel settore alimentare, sia ad un rialzo clamoroso dei costi delle bollette energetiche mensili. I governi delle principali nazioni europee si sono fortunatamente già mossi a tal proposito, con provvedimenti quali il decreto Aiuti-bis e il decreto Aiuti-ter, che hanno offerto ad esempio bonus da 150 euro che possono essere direttamente detratti dai costi delle bollette, così come anche detrazioni fiscali per chiunque intenda acquistare un elettrodomestico di nuova generazione.

Nonostante però tutti queste agevolazioni e volontà d’aiuto da parte del governo italiano, numerose famiglie continuano ad arrivare con molta fatica alla fine del mese, e spesso non si possono permettere di pagare bollette così ingenti, soprattutto nei casi in cui siano composte da 4 o 5 membri e percepiscano un solo reddito all’interno della famiglia.

È così che abbiamo deciso quindi di fornirvi qualche trucchetto e accorgimento utile in modo tale da fronteggiare sapientemente il rincaro dell’energia, e risparmiare quindi sulle bollette energetiche dei prossimi mesi. Gli elettrodomestici sono indubbiamente i dispositivi che, all’interno della propria abitazione domestica, consumano più energia elettrica. Scopriamo insieme quindi quali sono gli elettrodomestici che consumano di più, dando alcuni consigli in particolare su quali spegnere per evitare salassi sulle prossime bollette da pagare.

Le stime dei consumi

In particolare oggi ci concentreremo sulle stufe elettriche, dispositivi che vengono utilizzati quotidianamente nella gran parte delle case italiane per farsi una doccia in un clima sufficientemente caldo o per riscaldare adeguatamente alcuni locali all’interno dell’ambientazione domestica.

Nonostante sembri apparentemente un elettrodomestico piccolo e quasi portatile, i consumi della stufa elettrica non sono poi così esigui. Secondo una recente stima, infatti, esse presentano in media una potenza pari a 1500 watt, e se usate per molto tempo possono portare a dei veri e propri rialzi da capogiro sulle voci delle bollette dell’energia elettrica.

Il nostro consiglio in questo caso è assicurarsi che sia presente un timer per lo spegnimento, in modo tale da monitorarne l’utilizzo ed evitare un uso prolungato.