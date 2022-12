WhatsApp, finalmente gli Avatar arrivano per tutti gli account I Saranno sempre più simili a noi

Nel corso degli ultimi dieci anni, complice il diffondersi sempre più di internet, gli smartphone hanno avuto il loro boom di successo a livello del mercato mondiale.

Parallelamente al diffondersi degli smartphone abbiamo assistito anche alla diffusione sempre più capillare delle app di messaggistica, che facendo uso della connessione a internet permettevano di comunicare milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, andando a soppiantare il sistema più in voga in quel momento, ovvero gli SMS e gli MMS per i contenuti multimediali.

Stiamo chiaramente parlando di app come ad esempio WhatsApp, che ormai conta più di un miliardo di utenti a livello globale, così come anche Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo di anno in anno a ottenere la sua quota considerevole di utenti, che ormai ha superato più di un milione. In particolare per WhatsApp stanno arrivando buone nuove, con diverse novità introdotte nel corso degli ultimi aggiornamenti.

Già ad ottobre si parlava di una versione beta di WhatsApp che conteneva dei veri e propri alter-ego, un po’ simili a quelli visti su Instagram già da qualche anno ormai, ed è arrivata l’ufficialità (attraverso un post sul blog ufficiale) da parte della compagnia Meta, che ha dichiarato che gli Avatar sono finalmente stati introdotti ufficialmente all’interno dell’applicazione di WhatsApp.

La particolarità di questi Avatar è che possono essere usati anche come immagine profilo di WhatsApp, oltre ad avere la possibilità di generare ben 36 adesivi personalizzati, che avremo la possibilità di utilizzare all’interno delle chat con i nostri amici o eventualmente nei gruppi.

I dettagli dell’aggiornamento

Stando a quanto dichiarato dalla stessa compagnia Meta, essa andrà ad aggiungere nuove opzioni di personalizzazione degli Avatar nel corso dei prossimi mesi, includendo in questo caso la modifica di diversi parametri importanti (come nel caso delle foto), quali ad esempio l’ombreggiatura, l’illuminazione, nuove acconciature per i nostri alter-ego, accessori e via dicendo. Al momento non sappiamo ancora se gli Avatar di WhatsApp andranno a integrarsi con quelli presenti già da qualche tempo all’interno di Facebook, perciò bisognerà in questo caso attendere ulteriori comunicati stampa ufficiali da parte di Meta a tal proposito.

La funzionalità sarà disponibile per entrambi i principali sistemi operativi mobile, rappresentati rispettivamente da Android e iOS. Nel caso in cui non aveste già questa funzionalità, sarà sufficiente aggiornare l’applicazione di WhatsApp attraverso il download dai rispettivi store, Play Store per Android e App Store per iOS.

Non ci resta a questo punto che attendere per vedere quali saranno i futuri aggiornamenti dell’app di messaggistica, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o mesi.