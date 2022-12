Friggitrice ad aria, è più utile di quanto credi per abbassare la bolletta I Con questi trucchi risparmi di più rispetto al forno

Sono mesi senz’ombra di dubbio difficili per quanto riguarda l’economia europea, con tutto il continente che si ritrova in seria difficoltà a causa dei continui rincari dell’energia.

Questo si è verificato in particolar modo a causa dei continui conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno portato ad un rialzo record delle materie prime e dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee, come ad esempio quello italiano e quello tedesco, non si sono di certo tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno preso diversi provvedimenti volti a fronteggiare il rincaro dell’energia che ha colpito tutto il continente europeo. Un esempio sono il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumano meno e che consentono quindi un considerevole a lungo termine.

Nonostante tutti questi aiuti da parte dei governi, però, numerosissime famiglie italiane rischiano di andare sempre incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a sostenere bollette così ingenti, soprattutto se si tratta di famiglie monoreddito composte eventualmente da 4 o 5 membri.

Senz’ombra di dubbio gli elettrodomestici sono alcuni dei dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’ambiente domestico, come ad esempio la lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, il forno elettrico, il forno a microonde e via dicendo. Ecco quindi che oggi vi forniremo alcuni consigli e trucchetti utili per risparmiare energia elettrica, così da risparmiare considerevolmente sulle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili

Uno dei consigli principali che possiamo darvi nella fattispecie è in merito alla modalità di cottura delle nostre pietanze, in cui siamo spesso e volentieri combattuti tra l’utilizzo del forno elettrico e della friggitrice ad aria, uno degli elettrodomestici che va sempre più in voga ultimamente.

Partiamo innanzitutto dai consumi del forno elettrico, di cui è stata fatta una stima da parte del portale Selectra. Secondo questa stima, infatti, presenterebbe un consumo medio pair a circa 0.9 kW/h, e un costo orario pari a circa 0.42 euro. La friggitrice ad aria invece, secondo le stime della classifica elaborata dal celebre portale Selectra, consumerebbe indicativamente 1.4 / 1.6 kW/h, con un costo che si attesta a circa 0.70 euro all’ora.

In un primo momento quindi potrebbe sembrare che la friggitrice ad aria sia più dispendiosa da un punto di vista energetico, ma questo viene fortunatamente compensato dai tempi di cottura, che nel caso della friggitrice ad aria sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli del forno elettrico, ed è da qui che viene la reale convenienza.