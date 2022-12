Fiorello, la confessione distruttiva: “ho preso l’epatite”

Fiorello oggi è noto come uno dei più bravi conduttori d’Italia, amato da tutto il pubblico italiano e seguitissimo. La sua vita, però, non è sempre stata come oggi ci appare e lo confessa lui stesso.

Rosario Tindaro Fiorello, il nome con il quale è conosciuto è Fiorello, nato a Catania, in Sicilia nel 1960, precisamente è uno comico, imitatore, cantante, conduttore radiofonico e televisivo, attore e anche doppiatore italiano.

Fiorello è sposato con Susanna Biondo dal 2003, dopo circa sette anni di convivenza, nel 2006 nasce Angelica. La moglie ha anche una figlia, Olivia, nata da un precedente matrimonio con Edoardo Testa, Fiorello oggi la considera come la sua “prima figlia“.

La carriera dell’uomo ha inizio nel 1975, quando viene assunto dal villaggio turistico della Valtur situato a Isola Capo Rizzuto. Fiorello lì diviene aiuto cuoco, cameriere e barman fino al 1978 quando ricopre il ruolo da direttore artistico Valtur. La direzione poi gli chiede di fare spettacoli da quando una sera prende il microfono e canta in un inglese maccheronico ‘Moonlight Serenade’ – di Glenn Miller – avendo un grande successo. Nello stesso periodo lavora anche come deejay, da quegli anni diventa pian piano noto fino a divenire l’uomo brillante che vediamo dietro agli schermi televisivi.

Fiorello è stato ospite del Podcast-video ‘Muschio Selvaggio‘, condotto dal cantante Fedez, Luis Sal e il fratello. L’intervista risale al 2021, quando ha rivelato dettagli del suo passato che nessuno avrebbe immaginato.

Fiorello e i mesi in Africa: l’epatite

Fiorello durante l’intervista racconta di alcuni periodi bui della sua carriera, in particolare, un evento che lo ha abbattuto e allontanato dagli schermi per un periodo: dal 1995 quando partecipa al Festival di Sanremo, posizionandosi al 5º posto con soli 2.000 voti di differenza dalla vincitrice Giorgia. Quell’accaduto per lui ha significato molto, dall’ora ha passato sette anni in depressione e malessere.

Da quel periodo dell’uomo si sa che abbia iniziato ad usare sostanze che non hanno aiutato la sua salute mentale. Fiorello dichiara in videocall, inoltre che per sei mesi durante quel periodo ha vissuto in Africa. Racconta che lì ha riscontrato un grave problema di salute: l’epatite, salvandosi però dalla malaria. L’uomo durante l’intervista dice: “Ho passato sei mesi in Africa a prendere Clorochina tutti i giorni della malaria…non presi la malaria ma l’epatite si!”.

Fiorello per fortuna si è ripreso benissimo e dal 2001 è tornato sotto i riflettori e ha condotto, tornando noto e amatissimo il ‘Festivalbar’, affiancato dalla collega Alessia Marcuzzi.