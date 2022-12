Benedetta Rossi contro il marito: parole pesantissime

Benedetta Rossi, amata da milioni di donne italiane e appassionate di cucina, in un’intervista recente racconta del marito e ciò che dice sconvolge tutti.

Benedetta Rossi è conosciuta per essere una scrittrice, conduttrice e blogger italiana, in particolare, quando sentiamo il suo nome pensiamo alla cucina. Nasce nel 1972 a Fermo e oggi, vicina ai 50 anni, è una donna felice perché lavora con ciò che di più ama: la cucina.

La donna nutre da quando è piccola una passione fortissima per il cibo e la cucina in generale, ama sperimentare e assaporare per creare poi una vera e propria arte ai fornelli. Questa sua passione l’ha portata oggi ad essere famosa in tutta Italia per la sua bravura e i suoi consigli d’oro. Benedetta ha scritto alcuni libri best seller dove racconta della sua esperienza ai fornelli e ricette dei piatti che più ama, il primo libro risale al 2016 “Fatto in casa da Benedetta”, seguito dal secondo volume nel 2017. Nel 2018, fino al 2021 ha scritto e pubblicato altri quattro libri che l’hanno resa ancora più nota e amata.

In relazione ai libri, ha anche condotto alcuni programmi: “Fatto in casa per voi”, “Junior Bake Off Italia”, “Bake Off Italia” e “Super Benny”. Benedetta oggi è sposata con Marco Gentili, con il quale è molto legata e l’uomo l’aiuta molto in ambito lavorativo, supportandola per il raggiungimento di ogni traguardo.

A proposito del marito e del suo patrimonio, Benedetta ha raccontato in un’intervista un dettaglio riguardo Gentili che lui probabilmente non è stato molto felice di ascoltare.

Benedetta: “Lui mette bocca pure sulle ricette”

In un’intervista fatta da Fedez, Luis Sal e il fratello per il Podcast “Muschio Selvaggio”, Benedetta ha raccontato qualcosa che ha lasciato gli ascoltatori senza parole. La conduttrice ha raccontato molto di lei, della sua passione per i fornelli e dei suoi piatti ma non ha tralasciato dettagli sul suo matrimonio.

La Rossi ha, infatti detto a proposito del marito: “Ci sono giorni in cui litighi, il punto di vista femminile e maschile non è lo stesso, soprattutto sulle ricette. E lui mette bocca pure sulle ricette e non va bene, non mi sembra giusto e sbaglia…perché sbaglia.” Lì Fedez è rimasto senza parole e ha aggiunto “Dissing in arrivo!”. A quanto pare Benedetta sa ciò che fa ed è consapevole – come lo siamo noi – delle sue capacità, un po’ meno forse lo è il marito Marco.

La conduttrice ama il suo lavoro ed è un’esperta nel campo, dunque non vuole farsi dare indicazioni da altri, neanche dalla sua dolce metà, perché come dice lei, il punti di vista potrebbero essere diversi. Gentili avrà sicuramente altre qualità.