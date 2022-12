Moto E13, svelato in anteprima il suo design: il nuovo Motorola in arrivo sul mercato

Nel corso degli ultimi dieci anni circa, internet ha conosciuto il suo massimo apice, addentrandosi sempre più all’interno della vita quotidiana di ogni consumatore.

Abbiamo assistito in particolar modo al boom degli smartphone, che si sono diffusi oltremodo andando a proporre i più disparati modelli con le più disparate caratteristiche presenti sul mercato mondiale, riuscendo in tal modo a soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Siamo soliti dividere generalmente gli smartphone in fascia alta (rappresentata dai cosiddetti “top di gamma”, quali ad esempio i più recenti usciti Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, usciti quest’anno), seguiti poi dai smartphone di fascia media (che rappresentano un buon rapporto qualità prezzo) e infine dagli smartphone di fascia bassa, adatti ai clienti meno esigenti, che non hanno chissà quali pretese.

Quest’oggi in particolare vi parleremo del futuro smartphone entry level realizzato dalla compagnia Motorola: stiamo parlando ovviamente di Moto E13. Nel corso delle ultime settimane infatti sono trapelate le prime caratteristiche tecniche, grazie al celebre portale GeekBench, e in particolare nelle ultime ore sono arrivate nuove interessanti informazioni da parte di un altro portale, nella fattispecie Mysmartplace, il quale avrebbe mostrato per la prima volta in assoluto il design che caratterizza Moto E13, nonostante si tratti in questo caso di render non ancora ufficiali.

Parliamo innanzitutto della parte posteriore di Moto E13, che presenterà un modulo a fotocamera singola, con il logo della compagnia posizionato nella parte centrale, con un aspetto minimal ed essenziale.

Caratteristiche tecniche

Il pannello è interamente fatto in plastica, e presenta nella fattispecie una leggera curvatura nelle due parti laterali, in modo tale da offrire una maggior ergonomia per il consumatore finale che ne fa utilizzo. Lateralmente troviamo poi i tasti di accensione, regolazione del volume, e nel lato opposto invece il carrello deputato all’inserimento della SIM per i dati mobile. Inferiormente troveremo invece la classica uscita USB, assieme all’altoparlante e all’ingresso deputato al microfono.

Quanto alle specifiche maggiormente tecniche, secondo le ultime informazioni trapelate il nuovo Moto E13 potrebbe verosimilmente montare al suo interno un processore Unisoc octa-core con frequenza pari a 1.6 GHz, assieme a 2 GB di RAM. Per quel che riguarda il sistema operativo, infine, Moto E13 avrà installato al suo interno la tredicesima reincarnazione di Android. Al momento non conosciamo ancora la data di lancio, che sarà presumibilmente comunicata in futuro dalla compagnia.

Non ci resta a questo punto che attendere con ansia e trepidazioni ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire con la pubblicazione di eventuali comunicati stampa ufficiali, nel corso delle prossime settimane o mesi.