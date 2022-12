Bollette astronomiche, abbassa i consumi con questo trucchetto: la svolta è sorprendente

I mesi autunnali appena trascorsi e il prossimo periodo invernale sarà veramente difficile da un punto di vista economico per tutta l’Europa, a causa dei continui rincari che la stanno vessando e mettendo in ginocchio.

Tutto questo si è verificato in particolare a seguito dei conflitti recentemente verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato ad un aumento delle materie prime e dei costi dell’energia, sia elettrica che del gas metano.

Questo si è ovviamente tradotto in un aumento vertiginoso delle bollette, che ha creato non poche difficoltà tra la popolazione europea. Il governo italiano (così come altri governi) non si è di certo tenuto con le mani in mano, anzi ha emanato diversi decreti volti proprio a fronteggiare il rincaro energia, come ad esempio il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dalle bollette mensili dell’energia), così come agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che presentano un’alta classe d’efficienza energetica. Nonostante tutti questi aiuti da parte dello stato, sempre più famiglie italiane rischiano di andare continuamente incontro alla soglia di povertà, dal momento che sostenere bollette così ingenti è diventato praricamnete insostenibile, in particolar modo quando si tratta di famiglie monoreddito ed eventualmente composte da 4 o 5 membri al suo interno.

Ecco quindi che oggi vi illustreremo un trucchetto per fronteggiare il caro energia, che permetterà di consumare meno energia e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia che vi arriveranno a casa.

Nel caso dell’utilizzo del forno elettrico, che viene usato quasi ogni giorno utilizzato per la cottura delle nostre pietanze, è infatti preferibile utilizzare la modalità ventilata, che permette di risparmiare tempo e consumare meno energia, rispetto alla modalità classica e tradizionale.

Altri consigli utili

Un altro consiglio che vi possiamo dare, sempre quando si parla di utilizzo del forno elettrico, è quello di cuocere diverse pietanze contemporaneamente, nello stesso momento, in modo tale da ottimizzare i tempi di utilizzo del forno stesso.

Altro consiglio che vi possiamo dare, in merito all’utilizzo del forno, è di spegnerlo ancora qualche minuto prima di inserire le nostre pietanze da cuocere. Il calore infatti sarà presente all’interno del forno e permetterà di continuare a cuocere le nostre pietanze senza problemi: basterà in questo caso non aprire lo sportello del forno elettrico, pena la dispersione del calore generato al suo interno.

Tutti questi trucchi e accorgimenti, se usati con efficacia ed intelligenza, porteranno ad una considerevole riduzione dell’energia consumata, che si rifletterà in una diminuzione delle bollette.