Termosifoni, un semplice gesto ti fa risparmiare non sai quanto: il segreto che pochi conoscono

Il costo delle bollette è troppo alto e vuoi spegnere i termosifoni per risparmiare? Non c’è bisogno di morire di freddo questo inverno, grazie a questo trucchetto riuscirai a mantenere costante la temperatura in casa senza alzare troppo i gradi.

Quest’anno le famiglie italiane hanno stretto i denti per arrivare a fine mese. A causa della crisi energetica il costo delle bollette è salito alle stelle, costringendo in molti a dover rinunciare a qualche piacere per pagarle.

C’è chi si è dato da fare nel trovare delle soluzioni alternative per il proprio approvvigionamento energetico. Abbiamo visto in questi mesi il governo stanziare dei bonus e incentivi per l’installazione di panelli solari o per migliorare l’isolamento termico delle abitazioni. Chi si è mosso in tempo o aveva possibilità di entrare nei parametri richiesti, ha approfittato di questi incentivi per migliorare l’efficienza energetica delle propria casa.

Chi non ha avuto la possibilità di accedere ai bonus si è ingegnato in un altri modi. Infatti esistono delle piccole accortezze che possiamo usare per risparmiare nel riscaldamento di casa. Oggi vediamo insieme quali sono e come possono aiutarci ad abbattere i costi.

Questione di costanza e ingegno

Ormai è arrivato l’inverno, le temperature iniziano a scendere e il sole diventa sempre più timido, perciò siamo costretti ad alzare i gradi in casa se non vogliamo morire di freddo. Questo, però, vuol dire che anche il prezzo delle bollette a fine mese saliranno, come se non fossero già abbastanza alte. Ma esiste un modo per risparmiare.

In molti pensano che tenendo i termosifoni il minor tempo possibile accesi possa aiutare ad affrontare l’inverno e risparmiare. Di certo i consumi saranno più bassi, ma la casa non sarà mai abbastanza calda da non perire di freddo. Soprattutto se la nostra abitazione non è ben isolata, gli infissi fanno passare l’aria gelida e fuoriuscire il calore generato.

È fondamentale riuscire a mantenere costante la temperatura in casa, senza alzare troppo i gradi del termostato. Vi state chiedendo come sia possibile, la soluzione è più semplice di quello che pensate. Vi basterà un oggetto che avete nei vostri cassetti della cucina, stiamo parlando della carta stagnola.

Se siete stati degli amanti di Art Attack da piccoli, c’è da divertirvi per voi. Prendete un cartoncino, della carta stagnola e della cola. Sul pezzo di cartoncino che avete spargete la colla, in seguito incollate la stagnola. Ricordate che il pezzo di cartone deve essere abbastanza grande da coprire il termosifone. Infatti, in seguito dovrete soltanto posizionare il tutto dietro al termosifone.

Grazie alla capacità della stagnola di riflettere il calore, riuscirete a mantenere cotante la temperatura in casa senza che si disperda il calore nei muri o all’esterno. Cosi facendo non vi dovrete preoccupare di quanto tempo dovete tenere accesi i termosifoni e alzare troppo i gradi al termostato.