Rubinetti incrostati, con questo prodotto tornano a brillare: in casa ce l’hanno tutti

Ancora prima di iniziare a rimuovere il calcare dai rubinetti dichiari persa la partita? Scopri come questo insolito prodotto è ideale per avere dei lavelli splendenti.

Quando puliamo casa uno dei compiti più difficili è riuscire a rimuovere il calcare incrostato sui rubinetti del lavello. Ci troviamo a dover utilizzare una moltitudine di prodotti diversi tra loro, ma nonostante ci sforziamo a grattare con la spugnetta, il calcare non va via.

In molti si arrendono difronte a questo arduo compito, lasciando lavelli sporchi e con il rischio della comparsa della ruggine. Arrivando persino a rovinare i rubinetti e a doverli cambiarli, ma chi ha voglia di sborsare denaro per acquistarne dei nuovi. Perciò è importante riuscire a rimuovere il calcare dai nostri lavandini.

Per rimuovere il calcare dai rubinetti non c’è bisogno di prendere una spugna metallica e rompersi un polso nel grattare via. Anche perché possiamo pure graffiare l’intero lavello e non sarà di certo bello da vedere. Ciò che abbiamo bisogno è un unico prodotto, non stiamo parlando di uno sgrassatore ma di un prodotto per la cura personale, la schiuma da barba.

Il segreto della schiuma da barba

Dopo aver appena sentito nominare la schiuma da barba, molti di voi avranno storto il naso. Ciò che dovete sapere che questo prodotto per la cura personale è ottimo non solo per avere un viso bello pulito e privo di peli, ma anche per la pulizia della casa.

La schiuma da barba è molto versatile nel suo uso, la sua composizione chimica non è cosi lontana dai più comuni sgrassatori. Gli agenti chimici presenti in esso reagiscono a contatto con il grasso, arrivando ad eliminarlo del tutto.

Questo suo effetto sgrassante risulta ideale sopra alle superficie di vetro e metallo, senza il rischio di corroderli. Il calcare presente sui rubinetti e lavelli non ha scampo difronte l’effetto sgrassante della schiuma da barba.

Quando dovrete rimuovere il calcare vi basterà mettere giusto un poco di schiuma. Non dovete fare altro che spargere la schiuma direttamente con le dita sui rubinetti. Una volta che avete sparso sull’area di interesse, prendete un panno carta e passatelo sopra il rubinetto. Infine, potete ammirare con i vostri occhi come il calcare sia andato via e il vostro rubinetto splendere, senza neanche una macchia.

Se dovete lavare l’intero lavello, seguito lo stesso metodo. Potete spuzzare con la bomboletta della schiuma della barba su tutto il lavello e spargere in modo omogeneo la schiuma. Con una spugna morbida umidificata togliete tutti i residui. In questo modo anche il vostro lavello splenderà.