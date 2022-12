Redmi K60, l’annuncio è imminente: il nuovo dispositivo Xiaomi pronto alla presentazione | Le statistiche

Come abbiamo ribadito più e più volte, il mondo degli smartphone ha subito un boom economico e di estremo successo nel corso degli ultimi 10 anni. Sul mercato si sono posti sempre più modelli dalle più disparate caratteristiche e funzionalità, adatti praticamente ad ogni tipo di utente.

Chiaramente si tiene in questo caso un occhio di riguardo anche per l’aspetto economico, che come sempre non va sottovalutato.

Tendenzialmente, siamo soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in fascia alta (capitanati da modelli quali ad esempio il più recente Samsung Galaxy S22 da una parte e iPhone 14 Pro dall’altra), seguiti immediatamente dopo dalla fascia media (i quali modelli garantiscono prestazioni buone, con un compromesso per l’aspetto economico) e infine smartphone di fascia bassa, per tutti i clienti che non hanno chissà quali esigenze ed aspettative.

Quest’oggi vi parleremo in particolare del nuovo Redmi K60, il cui annuncio da parte della compagnia Xiaomi è ormai imminente ed è pronto alla presentazione.

Le prime indiscrezioni arrivano nella fattispecie da uno dei più noti leaker, Digital Chat Station, il quale ha recentemente comunicato che i tre prossimi dispositivi potranno verosimilmente essere uscire entro la fine di dicembre. Si parlerebbe nella fattispecie di tre rispettivi modelli, ovvero Redmi K60, assieme a Redmi K60 Pro e infine Redmi K60E.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo innanzitutto a parlare delle prestazioni dei rispettivi smartphone, che presenteranno senz’ombra di dubbio un processore MediaTek o Qualcomm al loro interno, di fascia alta, in modo tale da garantire una potenza di calcolo molto buona, in linea con gli attuali smartphone di fascia alta presenti sul mercato. La nuova serie verrà a quanto pare lanciata anche in India, sebbene con un diverso marchio, ovvero POCO.

I nomi in codice dei rispettivi modelli in uscita sarebbero rispettivamente Socrates, Mondrian e Rembrandt. Stando a queste indiscrezioni, il modello K60 potrebbe avere un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a differenza della versione Pro, che pare monterà il processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Quanto all’ultimo modello, vale a dire Redmi K60E, esso avrà al suo interno un processore MediaTek, nonostante non siano stati divulgati ulteriori dettagli in merito. Arriviamo infine al display, dove troveremo un display da 6.67 pollici a risoluzione QHD+ per il modello Redmi K60, e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, in linea con gli smartphone attuali.

Non ci resta dunque a questo punto che attendere novità riguardanti il prossimo smartphone di Xiaomi, che siamo certi arriveranno anche con la divulgazione delle caratteristiche tecniche ufficiali anche con il rilascio di un comunicato stampa, che siamo certi non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.