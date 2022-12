Instagram, gli utenti sprofondano nel caos: con questi dispositivi non funziona più nulla

Disastri in casa Meta, gli utenti riscontrano problemi con Instagram sui loro tablet e sono furiosi. Pare che il fatto non sia imputabile alla società.

Da anni gli utenti si lamentano che la società di social media Meta non ha mai rilasciato una versione dedicata di Instagram per i tablet. Esiste l’applicazione da scaricare sul proprio iPad, ma le funzioni sono limitate e non è pensata per essere usata per questi dispositivi, in particolar modo in orizzontale.

In questo periodo l’app per i tablet sta riscontrando dei forti problemi tecnici nella riproduzione delle funzioni tipiche del social, non permettendo alle persone di usarlo come vorrebbero. Questo ha fatto infuriare gli utenti, già delusi dalle scarse prestazioni dell’app.

Le funzioni che non vanno riguardano la pubblicazione delle storie, la visualizzazione dei post e la partecipazioni ai sondaggi. Una bella scocciatura che ha spinto ancora di più le persone ad abbandonare l’uso del social sui propri tablet.

Problemi del social o del sistema operativo

Chi sta riscontrando più problemi sono i possessori di iPad, in particolare i modelli che possiedono il sistema operativo iPadOS 16. Gli utenti hanno problemi nel visualizzare correttamente il social sul proprio display, fornendo un interfaccia ritagliata con bordi neri.

Non solo la visione sui display è pessima, ma anche quando si tratta di pubblicare una semplice storia non si riesce non compito. Diversi utenti hanno condiviso dei screenshot dove non è presente nessun pulsante per la pubblicazione, perché l’interfaccia viene interrotta nella parte inferiore dello schermo. Anche i contenuti stessi delle storie danno problemi: Il testo viene tagliato a seconda del layout, errori grafici degli elementi interattivi come i sondaggi e box delle domande.

Oltre ai problemi relativi alla pubblicazione delle storie, vengono riscontrati da molte persone problematiche nel visualizzare i contenuti pubblicati dagli altri utenti, come i post: Le immagini non vengono caricate o sono tutte sgranate, né il testo del post e la sezione dei commenti non risulta visibile.

Su Reddit i forum sono pieni di lamentele relative di queste problematiche. Ci sono alcune che hanno stupito tutti, portando la questione oltre gli iPad. Infatti, c’è chi anche sul proprio iPhone riscontra problemi simili ai tablet. Il fatto sembra relativo al sistema operativo iPadOS 16, perché i dispositivi che possiedono questo sistema operativo hanno problemi con Instagram.

“Non c’è un gruppo di persone abbastanza numeroso da essere una priorità”, questa è la risposta del responsabile di Instagram Adam Mosseri. Neanche la stessa società considera una priorità gli iPad, perciò non sappiamo se è intenzionata a risolvere il problema in futuro. Speriamo che un giorno rilasceranno una versione definitiva del social per i tablet.