“Buon viaggio…”: Roby Facchinetti, il triste addio dello storico cantante

Roby Facchinetti è un amato cantautore italiano. Purtroppo una tragedia ha colpito l’uomo, inaspettatamente. Condivide con i fan sul social la sua tristezza e la cara perdita.

Roby Facchinetti, all’anagrafe il suo nome è Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, è nato a Bergamo nel 1944, oggi ha 78 anni. L’uomo è un cantautore, musicista italiano, è noto in tutta Italia per essere la voce del gruppo musicale dei Pooh, famosissimo per il genere rock e pop.

Facchinetti inizia ad approcciarsi al mondo della musica nel 1958, quando suona nei locali di provincia, da lì però incontra famosi cantanti e personaggi e grazie a questi diviene noto. Nel 1964 entra a far parte del gruppo dei Pooh, già esistente ma al quale era venuto a mancare da poco la voce Bob Gillot. Venne proposto proprio a Roby di prendere il suo posto, successivamente ebbe inizio la sua brillante carriera musicale.

Roby ha una famiglia che ama e alla quale è molto legato, infatti nel 1970 si sposa con Mirella Costa con la quale ha due figlie Alessandra e Valentina. Dopo nove anni però, divorzia e con Rosaria Longoni ha un figlio Francesco Facchinetti che tutti conosciamo in quanto ha seguito le orme del padre. Il cantante nel 1989 si sposa con Giovanna Lorenzi e ha altri due figli Roberto e Giulia.

La grande famiglia di Roby è molto legata a lui e tutti i suoi figli sono sempre vicini al padre e lo sostengono quotidianamente, anche quando accadono dispiaceri. Recentemente, infatti, Roby ha dato un ultimo saluto ad un carissimo e noto amico che è venuto a mancare.

Roby: “Ora raggiungerai il tuo amato figlio”

Roby Facchinetti ha postato su Instagram una foto e una dedica al caro amico che è venuto a mancare, parliamo di Franco Gatti. L’uomo era amato e conosciuto in tutta Italia in quanto era un componente del gruppo musicale ‘Ricchi e Poveri‘ (1967 – 2016).

Franco Gatti si è spento all’età di 80 anni, sposato con Stefania Picasso con il quale ha avuto due figli Federica e Alessio. Purtroppo anche il figlio è venuto a mancare nel 2013, a soli 22 anni per via di consumo di stupefacenti e alcol. Facchinetti ha scritto: “Era un uomo per bene, amato e ben voluto da tutti. In questo doloroso momento sono vicino alla famiglia e ai tuoi ex compagni di viaggio: Angela e Angelo. Buon viaggio caro Franco, ora raggiungerai il tuo amato figlio. Roby”.

Al post di Roby seguono i commenti dei suoi fan che appoggiano l’uomo nel saluto, ricordano l’amato Gatti e danno le condoglianze alla sua famiglia.