Frigoriferi, ecco il trucchetto della bottiglia d’acqua: dimezza la bolletta in un secondo

Il rincaro dell’energia sta colpendo praticamente tutta l’Europa da ormai un anno e passa, mettendo in ginocchio gran parte della popolazione.

Questo si è verificato in particolare a causa dei continui conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo delle materie prime e anche dell’energia, sia elettrica che del gas metano.

Tutto ciò si è inevitabilmente tradotto in un aumento record anche delle bollette mensili dell’energia, che hanno raggiunto costi mai visti prima d’ora, andando a stabilire un vero e proprio record. Secondo alcune stime recenti, il costo delle bollette dell’energia ha subito un aumento pari al 50% rispetto a quello delle corrispettive bollette risalenti all’anno precedente.

Diversi sono stati gli aiuti da parte del governo italiano (e anche degli altri stati europei), come ad esempio il bonus energia da 150 euro nonché detrazioni fiscali per chiunque si fosse deciso ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione entro la fine dell’anno corrente, in quanto con classe d’efficienza energetica più alta. Nonostante tutto questo aiuto concreto, però, ancora famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono di certo a permettersi bollette così ingenti ogni mese.

È per questo che oggi vi forniremo qualche trucchetto e accorgimento utile, in modo tale da consumare meno energia elettrica possibile e risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette mensili dell’energia. Senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici che consuma maggiormente all’interno dell’ambiente domestico è proprio il frigorifero, che deve rimanere necessariamente acceso per forza di cose, in quanto deve mantenere la temperatura adeguata al suo interno per la corretta conservazione degli alimenti che vi introduciamo.

I dettagli del trucco

Il trucco per risparmiare nell’utilizzo del frigorifero necessita semplicemente di una bottiglietta d’acqua. In questo caso è infatti sufficiente congelare una bottiglia d’acqua dentro il nostro freezer, ricordandola però di non riempirla proprio fino all’orlo, così da evitare che ovviamente esploda una volta congelata ed espansa.

Una volta congelata potremmo inserirla all’interno del frigorifero, e questo consentirà di avere sempre un’adeguata temperatura al suo interno, anche nel caso in cui lo aprissimo di frequente o la temperatura all’esterno fosse troppo elevata.

Un altro consiglio utile che vi possiamo dare, infine, è quello di prediligere un frigorifero alla più alta classe d’efficienza energetica al momento dell’acquisto. Un elettrodomestico di classe A+++, per esempio, consuma sensibilmente di meno rispetto a un corrispettivo appartenente alla classe C, e questo si tradurrà in un notevole risparmio a lungo termine.