Foto in alta qualità, WhatsApp sempre più all’avanguardia: rivoluzionato il sistema di messaggistica istantanea

Nel corso degli ultimi 10 anni, il mondo degli smartphone è davvero spopolato. Le principali marche produttrici hanno lanciato sul mercato decine e decine (se non centinaia) di modelli dalle più variegate caratteristiche che rispondessero alle più disparate esigenze da parte del consumatore finale, tenendo ovviamente un occhio di riguardo per l’aspetto economico della cosa.

Ovviamente parallelamente al successo degli smartphone, hanno iniziato ad avere successo le applicazioni di messaggistica istantanea, andando a soppiantare quello che prima era un monopolio praticamente detenuto in esclusiva dagli SMS e dagli MMS, che sono stati invece i protagonisti della messaggistica fino alla fine degli anni 2000.

Una delle app più famose e diffuse in tal senso è senz’ombra di dubbio WhatsApp, che ha raggiunto (e ormai ampiamente superato) il miliardo di utenti, unitamente a Telegram, che ha fatto del sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a raggiungere milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

WhatsApp ha da sempre funzionato in maniera piuttosto buona ed efficiente nel corso di tutti questi mesi, ma una delle criticità che ha più presentato risiede nella gestione delle immagini, andando a costiturire un vero e proprio problema per diversi utenti. La qualità delle immagini, siano esse quelle ricevute e anche quella inviate, è abbastanza compromessa rispetto alla foto originale salvata sul proprio smartphone.

Questo diventa una problematica di non poco conto quando si tratta ad esempio di foto a scopo professionale, in cui la qualità delle foto è davvero importante, per non dire essenziale. Sia per quanto riguarda iOS che Android, la qualità delle immagini viene ridotta fino al 70% quando viene inviata o ricevuta attraverso una chat di WhatsApp. WhatsApp è chiaramente a conoscenza della situazione e del reale problema, e ha così ideato una soluzione proprio per ovviare alla problematica.

La nuova funzionalità

La compagnia ha infatti recentemente introdotto una funzionalità che consentirà sia di ricevere che inviare foto (e video, ovviamente) ad alta qualità, senza andare a comprometterne la resa finale. Basterà in questo caso aprire l’app sul telefono, per poi premere successivamente i tre puntini che troverete nella parte superiore dello schermo. A questo punto si andrà ad aprire un menu a tendina, da dove potremo selezionare la voce “Impostazioni”, per poi cliccare successivamente su “Spazio dati”.

In questa sezione avremo la possibilità di modificare attivamente le impostazioni e la qualità di ricezione ed invio dei dati, sia per quanto riguarda le immagini per il video. Sarà infatti presente la voce “Qualità caricamento media“, in cui probabilmente sarà attiva la qualità Auto: a questo punto andremo a modificare questa impostazione, selezionando invece la voce “Migliore qualità“.

Così facendo avremo la possibilità di inviare e ricevere foto di alta qualità (senza la minima perdita di qualità), sia per quanto riguarda gli smartphone Android che su iOS.