Christian De Sica, esce di casa completamente senza vestiti: l’immagine è scioccante

L’attore italiano Christian De Sica è amatissimo dal pubblico italiano e seguitissimo sui social. Ama esprimere i propri pensieri con i suoi seguaci, essere aperto e sincero, questa volta però ha forse esagerato: condivide una foto senza vestiti.

Christian De Sica è un comico, attore, show man e cantate e sceneggiatore italiano, originario di Roma, oggi ha 71 anni. Figlio del grande attore Vittorio De Sica, ha seguito le orme del padre, regalando allo spettacolo italiano capolavori cinematografici.

Christian è ricordato per i film “Cinepanettoni“, nei quali ha recitato dal 1983, divenendo un volto noto del genere con il collega e amico Massimo Boldi. La carriera dell’attore ha inizio nel 1970, quando partecipa al Festival di Sanremo come cantante in gara. Dagli anni seguenti la sua carriera decolla nel mondo del cinema e dello spettacolo. Oggi è uno degli attori comici più amati dal pubblico per incarnare l’umorismo italiano per eccellenza.

De Sica è sposato dal 1980 con la produttrice cinematografica Silvia Verdone. La coppia ha due figli Brando e Maria Rosa. Oggi l’uomo non recita in modo attivo come negli scorsi anni ma la sua carriera è stata brillante e i film nei quali ha recitato sono sempre attuali e guardati da tutto il pubblico italiano.

Nelle ultime ore Christian De Sica ha fatto qualcosa di inaspettato: ha pubblicato qualcosa di intimo sul social Instagram e tutti i fan sono rimasti senza parole.

De Sica a nudo sul social

Christian De Sica ha recentemente rilasciato un’intervista per Vanity Fair, dove ha parlato degli ultimi anni della sua vita, ricordando esperienze che lo hanno segnato particolarmente. L’attore ha parlato di Cortina D’Ampezzo, luogo dove ama passare le vacanze natalizie e che inevitabilmente fanno tornare a galla – sia a lui che a tutti noi – i cinepanettoni.

De Sica riguardo alla località ha raccontato: “Un sacco di cose mi tornano in mente qui. I cinepanettoni dei Vanzina, le pubblicità, mio padre che girò il film “Amanti” con Marcello Mastroianni, ricordo che aveva fatto costruire una baita che poi fu demolita. Qui ho anche vissuto per sei mesi. Stavo benissimo.” Successivamente si è pronunciato sullo spettacolo italiano di oggi, sul genere che ama e che per lavoro ha toccato con le proprie mani: “L’Italia diventata più cafona e il politicamente corretto in comicità è una fregatura. Checco Zalone se ne frega e ha un grande successo, i giovani comici hanno paura di far ridere.” ha detto.

“È una stupidaggine, la comicità vive anche di cattiveria. Il politicamente corretto castra i comici e se ci fate caso nei cinema non ci sono i boati di risate come negli anni ’70 e ’80. Oggi si fanno delle risatine e delle commedie romantiche gentili“, così ha espresso la sua opinione sullo spettacolo del Paese oggi, diverso da quello che ama e faceva lui. Ricordando con nostalgia quei momenti ha voluto condividere con i fan poche ore fa, una foto del 2007, fatta sul set di “Natale in crociera“. Christian appare nudo e si copre le parti intime con un barboncino. Il nostro De Sica non si smentisce mai e noi lo amiamo proprio per questo.