Chiara Ferragni, lo stranissimo problema: non riesce più a parlare | Completamente muta

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate in assoluto, con più di 28 milioni di seguaci su Instagram. La donna è quotidianamente, con il marito Fedez, oggetto della critica italiana. Questa volta Chiara resta senza voce ma trova un rimedio.

Chiara Ferragni, classe 1987 è nata a Cremona dall’unione tra Marco Ferragni, dentista e Marina Di Guardo, scrittrice. Chiara oggi è un’imprenditrice digitale (termine coniato da lei stessa), blogger, designer e modella italiana amata da tutto il pubblico italiano ed estero. Ogni giorno sui tabloid possiamo leggere il suo nome, quello del marito Fedez e dei figli.

Chiara ha visto l’inizio della sua carriera e notorietà quando con l’amico Riccardo Pozzoli, nel 2009 ha aperto il suo seguitissimo blog “The Blonde Salad”, poi nel 2010 presenta la sua prima linea di scarpe e viene ospitata agli MTV TRL Awards. Da quel momento la sua carriera decolla: inizia ad essere la donna più seguita d’Italia su Instagram fino ad oggi, divenendo è una delle donne più seguite al mondo (ha circa 28 milioni di seguaci).

La Ferragni è felicemente sposata con il cantante Fedez, con il quale ha due bellissimi bambini Vittoria (la più piccola) e Leo, la famiglia vive nell’attico di CityLife a Milano. Molto presto chiara sarà sotto i riflettori tanto attesi del palco dell’Ariston. Per la prima volta nella sua vità sarà lei a condurre e il Festival di Sanremo, uno degli spettacoli più amati d’Italia. I fan non stanno più nella pelle e aspettano solo il 7 di febbraio per poterla venerare.

Chiara è molto social, come sappiamo, e poco tempo fa aveva postato un video che aveva preoccupato moltissimo tutti i suoi fan e seguaci. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni senza voce

Pochi mesi fa Chiara Ferragni è stata oggetto di gossip per un video che ora è tornato virale. La donna aveva pubblicato un reel su Instagram che è stato molto commentato dai fan, che a primo impatto si sono spaventati molto.

Il video che ha pubblicato Chiara la riprende sul letto di casa sua, si sveglia e si reca in bagno, nel momento in cui è intenta a rispondere ad un messaggio del marito con un audio vocale, si accorge di essere senza voce. Ad un tratto sembra essere illuminata da un’idea: utilizza Google per parlare, in particolare attiva la funzionalità audio di Google Translate. In questo modo ha mostrato di essersela cavata tutta la giornata comunicando in questo modo.

I motivi per i quali Chiara sia rimasta senza voce sono sconosciuti ma probabilmente si tratta solo di un video sponsorizzato e i fan si sono subito tranquillizzati.