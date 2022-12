Riscaldamento, gli attesi incentivi sono arrivati: 1000€ subito sul conto

Questi mesi autunnali e invernali che stiamo trascorrendo sono davvero difficili da un punto di vista economico, con il rincaro energia che sta praticamente colpendo tutto il territorio europeo.

Questo si è verificato in particolare a causa dei continui conflitti iniziati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo delle materie prime e dell’energia, sia elettrica che del gas metano.

Numerosi e cospicui sono stati fortunatamente i provvedimenti messi in essere dalla maggior parte dei governi, a partire da quello tedesco e italiano, come ad esempio il bonus energia da 150 euro (detraibile direttamente dalla voce delle bollette), così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione. Nonostante tutto questo, però, sempre più famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che spesso non riescono a permettersi il peso delle bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui si tratti di famiglie monoreddito ed eventualmente composte da 4 o più membri.

Come ben saprete ormai, nei mesi autunnali e invernali una delle voci più inflazionate e ricorrenti a livello delle bollette è quella dei riscaldamenti, con elettrodomestici come termosifoni, caldaie, termostati e scaldabagni che consumano davvero molto, col fine ultimo di riscaldare l’ambiente di casa.

Per fronteggiare questi costi così esosi spesso si fa uso di ottime e valide alternative, quali ad esempio le stufe a legna o eventualmente le stufe a pellet, che fanno uso di combustibili alternativi. In particolare arrivano buone notizie in merito, dato che sta per arrivare un nuovissimo incentivo, dal valore pari a ben 1000 euro, che riguarda proprio la realizzazione di questi impianti alternativi all’interno di una specifica regione.

I dettagli dell’iniziativa

Stiamo parlando del Trentino, la regione che sarà interessata da questo nuovo e interessante incentivo. Nella fattispecie si tratterà di un investimento pari a 5 milioni di euro nei confronti della provincia autonoma di Trento, in base al piano (di livello nazionale) di ripresa.

Chiunque installerà una stufa a legna di ultima generazione (e alla più alta classe d’efficienza energetica), riceverà direttamente questo incentivo pari a 1000 euro. Questo viene fatto chiaramente con il fine ultimo di incentivare le fonti d’energia alternativa, e minimizzare l’uso di energia elettrica e del gas metano, che già scarseggiano con il rincaro energia che stiamo vedendo in questo periodo.

Non ci resta a questo punto che attendere prossimamente il corso dei prossimi mesi, sperando che un provvedimento di questo genere arrivi presto anche alle altre regioni d’Italia.