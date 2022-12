Rincaro energetico, usa il forno in questo modo per risparmiare: le bollette astronomiche saranno solo un ricordo

Siamo in una situazione per nulla facile, sia a livello del territorio italiano che europeo, dove noi tutti stiamo fronteggiando (o almeno cerchiamo) il caro energia che ha recentemente colpito tutto il continente.

Questa gravosa situazione è succeduta in particolare ai conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che non sono passati di certo indenni ma hanno invece lasciato diverse cicatrici, primo tra tutti l’aumento record del prezzo delle materie prime, oltre al costo dell’energia, sia elettrica che gas metano.

Davvero tanti sono stati gli aiuti a tal proposito arrivati da parte dei principali governi europei: primo tra tutti quello italiano, con l’introduzione di diversi bonus (in particolare quello da 150 euro, che possono essere detratti direttamente dalle bollette) e agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione.

Nonostante tutti questi aiuti da parte del governo però, restano ancora numerose le famiglie italiane che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a permettersi di sostenere pese così ingenti ogni mese, soprattutto considerando le famiglie monoreddito. Ecco quindi che quest’oggi vi forniremo alcuni trucchi e consigli utili per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette mensili da pagare.

Gli elettrodomestici sono sicuramente una delle voci che consumano più maggiormente all’interno dell’economia di casa, andando a considerare la lavastoviglie, il forno elettrico, la lavatrice, l’asciugatrice e via dicendo. Oggi in particolare ci focalizzeremo sul forno elettrico, che utilizziamo quotidianamente per cuocere in maniera adeguata i nostri alimenti, ma che va usato con estrema parsimonia e cautela, soprattutto in questi mesi in cui il costo dell’energia è alle stelle.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che possiamo darvi a tal proposito è di prediligere la modalità di cottura ventilata, in quanto consente di risparmiare notevolmente (arrivando ad un risparmio totale pari a circa il 30%) rispetto alla classica modalità a forno statico. Grazie all’utilizzo della modalità ventilata, il forno elettrico va a distribuire in maniera completamente uniforme la temperatura, riuscendo di riflesso a cuocere i nostri alimenti in maniera completa e uniforme, risparmiando al tempo stesso.

Un ulteriore consiglio è quello di cuocere le nostre pietanze una dopo l’altra, in quanto il forno in questo caso consumerà solo nei primi 20 minuti, per poi stabilizzarsi una volta raggiunta la temperatura adeguata (solitamente 180°, raccomandati per ogni tipologia di pietanza).

Infine, l’ultimo consiglio consiste nell’utilizzo saggio e consapevole delle fasce orarie, che soprattutto nei giorni festivi e nelle ore serali consente un notevole risparmio a lungo termine.