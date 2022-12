OnePlus 11, ufficializzata la data di lancio: il nuovo smartphone Android sbarca sul mercato

Durante questi ultimi anni ha sempre più preso piede la fascia degli smartphone di fascia media o bassa: si tratta in questo caso di dispositivi che non hanno certo grandi prestazioni, e non sono pesanti per clienti con grandi esigenze, e che si presentano con un prezzo davvero accattivante e praticamente alla portata di tutti.

Sono molti i marchi economici che si sono prontamente lanciati a livello di questo mercato, come ad esempio Huawei, Xiaomi, Oppo e via dicendo.

Quest’oggi in particolare vi parleremo del prossimo smartphone a cura di Oppo: stiamo parlando chiaramente di OnePlus 11 5G. Nel corso della giornata di oggi, infatti, la compagnia OnePlus ha annunciato quella che sarà la data in cui verrà presentato il suo prossimo smartphone, assieme alle nuove cuffie wireless.

L’evento si chiamerà per la precisione “OnePLus Cloud 11 Launch Event“, e avverrà il prossimo 7 febbraio 2023 (alle ore 15, fuso orario italiano) in quel di Nuova Delhi, in cui la compagnia avrà modo per l’appunto di presentare rispettivamente OnePlus 11 5G e le cuffie wireless OnePlus Buds Pro 2.

Possiamo tranquillamente prendere come riferimento in termini temporale il lancio del precedente modello, vale a dire lo OnePlus 10 Pro, che fu presentato lo scorso gennaio, per poi venir lanciato in un primo momento in territorio cinese, e in un secondo momento a livello del mondo. Lo stesso accadrà verosimilmente per quel che riguarda il modello dell’anno prossimo, con la presentazione a febbraio e una (più che probabile) uscita entro la fine della primavera.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche che conosciamo al momento per quanto riguarda OnePlus 11 5G sono relative al suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, oltre che un modulo della fotocamera completamente rinovato nel suo design. Per quanto riguarda i banchi di memoria, avremo l’anno prossimo 16 GB di RAM (più che sufficienti in accoppiata col processore) e un limite massimo di 512 GB di memoria di archiviazione per le nostre foto e video.

Quanto al display invece troveremo uno schermo AMOLED con diagonale da 6.7 pollici e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz (in linea quindi con i top di gamma di questo periodo), oltre che batteria da 5000 mAh di capacità.

Al momento non conosciamo la data d’uscita e la messa in commercio dei rispettivi prodotti sopracitati, anche se ipotizziamo verranno lanciati nel corso della prossima primavera. Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti da parte di Oppo, che siamo certi non mancheranno di arrivare con l’uscita di un comunicato stampa nel corso delle prossime settimane o mesi.